42歲前港姐關伊彤宣布結束14年婚姻　遭網民嘲「乜水」爆Seed反擊

現年42歲的前港姐關伊彤，日前在各大社交平台發文宣布已經離婚。她在貼文中表示：「多謝近日各位傳媒對我的關注和愛護，我可以公開話比（畀）大家聽，我確實跟我先生已經離咗婚，不過我地（哋）仍然是一世的親人，我地（哋）依然會好愛我地（哋）嘅小朋友，多謝各位的關心。 」

關伊彤宣布結束14年婚姻。（梁碧玲 攝）

關伊彤承認了離婚。（thread@kwan_yi_tung）

遭網民嘲諷「乜水」

在關伊彤在threads宣布離婚消息後，卻意外引來部分網民刻薄留言。有網民毫不客氣直言：「真心想知邊個傳媒咁XX會關注你」、「乜水」、「Who？」。面對質疑，關伊彤多次以同一句話回應：「唔知就唔洗（使）留言」。

關伊彤遭threads網民嘲諷。（threads截圖）

關伊彤遭threads網民嘲諷。（threads截圖）

關伊彤遭threads網民嘲諷。（threads截圖）

關伊彤遭threads網民嘲諷。（threads截圖）

親自下場反擊網民

對於被酸民狙擊，關伊彤更霸氣反擊：「其實你唔知我係邊個，咪唔好睇囉，又要睇又要問邊個，咁好奇，自己去揾（搵）下囉，個平台係我，嘅，唔鍾意咪block或skip囉，多謝哂（晒），唔知就咪留言喺我度，我同你又唔係friend」。

關伊彤霸氣反擊網民。（ig@kwan_yi_tung）

2002年港姐出道淪為綠葉

關伊彤於2002年參加香港小姐競選入行，雖然成功晉身12強，但最終落選。關伊彤曾被無綫力捧為「翡翠12星」之一，她在TVB期間演出多部劇集如《大冬瓜》、《學警狙擊》等，但大多飾演主角身邊的「好姊妹」或小配角，缺乏代表作。2011年，關伊彤與台灣演員林紹奎結婚，婚後二人育有兩女一子。自2012年起，她為了照顧家庭全面淡出娛樂圈，導致大眾對她的印象仍停留在20年前。