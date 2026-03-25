廖子妤自費撐《再見UFO》被屈打手　指反駁網民純粹為電影抱不平

朱鑑然（朱仔）、廖子妤（Fish）、湯令山今日（25日）現身中環出席品牌活動，同場還有台灣名模林志玲，朱仔與Fish受訪時都表示非常期待，因今次是首次見對方，若情況許可希望能合照，不過Fish就謙虛表示：「我驚喺佢隔籬我會太唔靚。」但朱仔就大聲說：「廖子妤冇可能唔靚！」談到對林志玲的印象，二人指是溫柔、高貴、大方，FIsh透露自己很喜歡睇對方的訪問：「佢嘅訪問總會係有好溫柔嘅答覆去回應好尖銳嘅問題，我記得佢講過一句我好深刻，佢覺得溫柔係呢個世界上最大嘅力量，佢覺得可以用溫柔嚟包容晒所有嘅尖銳。（問：你都有向佢學習？）好難㗎，你睇過佢經歷你就知道佢係一個修為好高嘅人，都想向佢學習，盡量，溫柔啲。」

朱鑑然（朱仔）、廖子妤（Fish）現身中環出席品牌活動。（葉志明攝）

湯令山亦有份出席今次品牌活動。（葉志明攝）

同埋還有林志玲，朱仔和FIsh今次都是首次見到對方，若情況許可希望能合照，不過Fish就謙虛表示：「我驚喺佢隔籬我會太唔靚。」但朱仔就大聲說：「廖子妤冇可能唔靚！」（葉志明攝）

林志玲靚爆現身中環粉碎健康警號傳言 自爆在香港吃太多被警告

《骨妹》班底十年Re-U感觸多 Fish封后開心又擔憂

日前在導演會活動上，朱仔、Fish、余香凝等以及幕後班底即時來了個《骨妹》十周年小Re-U，難得來了張合照，問到見到大家十年後仍在這個圈子，而且有了更高成就，會否特別感觸，朱仔說：「感觸呀，啱啱你（Fish）又贏咗獎，呢一個moment，我見到你贏嗰下，我都心諗……廖子妤應該起碼三晚瞓唔着。」Fish表示自己確實仍在消化榮獲「2026香港電影導演會最佳女主角」的感受，既開心又擔憂：「好多思考，我都好想自己可以繼續去進步，可以對得起我而家攞獎，同埋我要對得起我嘅運氣，對得起鍾意我嘅觀眾。」相隔十年，Fish覺得朱仔成熟多了，但樣貌沒變，朱仔反笠高帽指Fish才是Keep得好，但更難得是二人的質力、初心不變，又認為Fish總是對很多事情擔心及預想很多步，未發生已諗定先，Fish也承認自己是「杞人」，總是杞人憂天，希望能將之轉化為長處。

日前在導演會活動上，朱仔、Fish、余香凝等以及幕後班底即時來了個《骨妹》十周年小Re-U，難得來了張合照。（Instagram：iansin1205）

問到見到大家十年後仍在這個圈子，而且有了更高成就，會否特別感觸，朱仔說當晚見到Fish攞影后後，感觸更大。（葉志明攝）

Fish表示自己確實仍在消化榮獲「2026香港電影導演會最佳女主角」的感受，既開心又擔憂：「好多思考，我都好想自己可以繼續去進步，可以對得起我而家攞獎，同埋我要對得起我嘅運氣，對得起鍾意我嘅觀眾。」（葉志明攝）

講到十年前後分別，朱仔與Fish互笠高帽。（葉志明攝）

Fish自費睇戲寫感想被屈打手 委屈發聲只想為電影抱不平

日前Fish睇完電影《再見UFO》後寫了一篇觀後感，推薦大家入場觀看。她明明是分毫無收，自己畀錢買飛入場，卻被一位網民質疑是打手，她也不禁要發聲反駁，坦言：「唔明點解唔可以純粹寫觀後感？我睇完呢部電影，有呢啲感受，就想簡短地摘要部份，盡我嘅能力分享呢部好電影俾大家……我只係簡短寫出部份嘅感受。俾你一句得埋嚟話我收錢，我覺得好委屈，亦都對部電影唔公平。」活動上被問起此事，Fish即搞笑地打自己的手：「哎呀！邊隻手回應呀？」問到是否後悔，她表示：「其實人哋都係講一句，但係我覺得我嘅回應，其實我係想為部電影抱不平，如果佢淨係指向我嘅話，我覺得我可以唔理佢，但係如果佢話我做打手，即係話佢哋請打手啫？但係因為唔係，係我睇完呢套電影講我嘅感受，我都係抒發我嘅感受，只不過可能對佢嚟講我寫得唔係咁好，睇起嚟似鱔稿，就係囉，我用我嘅方式去澄清返，話畀佢聽唔係㗎，唔係咁樣㗎，只不過係我內心嘅感受啫。」

日前Fish睇完電影《再見UFO》後寫了一篇觀後感，推薦大家入場觀看，卻被一位網民質疑是打手。

Fish當時回覆：「我只係簡短寫出部份嘅感受。俾你一句得埋嚟話我收錢，我覺得好委屈，亦都對部電影唔公平。」（葉志明攝）

談到被質疑是「打手」，Fish幽默地打自己隻手：「哎呀！邊隻手回應呀？」（葉志明攝）

Fish解釋自己原意純粹想為電影抱不平：「如果佢淨係指向我嘅話，我覺得我可以唔理佢，但係如果佢話我做打手，即係話佢哋請打手啫？但係因為唔係，係我睇完呢套電影講我嘅感受，只不過可能對佢嚟講我寫得唔係咁好，睇起嚟似鱔稿，就係囉，我用我嘅方式去澄清返，話畀佢聽唔係咁㗎。」（葉志明攝）

嘆公眾人物發言有壓力 朱仔力撐Fish熱心支持業界

問到會否覺得網民很苛刻，寫幾句觀後感都被罵，Fish認為世上每個人都有權講出自己心中所想，理性討論絕對沒問題，有時即使有不實指控她也不想回應，純粹今次是覺得講到另一套戲，不希望該電影的團隊被誤會，於是很想澄清，但她不諱言：「都有啲壓力，尤其是公眾人物，其實我應該就乖啲，我會……盡量啦。」此時朱仔說：「廖子妤好支持朋友、好支持大家業界。」FIsh表示自己純粹覺得好睇，但明白每個人都有自己見解，也有權表達自己想法。

問到會否覺得網民很苛刻，寫幾句觀後感都被罵，Fish認為世上每個人都有權講出自己心中所想，理性討論絕對沒問題，今次發聲純粹不希望該電影的團隊被誤會，但她不諱言：「都有啲壓力，尤其是公眾人物，其實我應該就乖啲，我會……盡量啦。」

此時朱仔說：「廖子妤好支持朋友、好支持大家業界！」（葉志明攝）

回應港產片票房告急被指「賣慘」：而家係明知輸都要打

除了《再見UFO》，近日《電競女孩》團隊都有在網上就票房告急，但有部份Threads網民卻會批評，問到會否覺得難上加難，Fish認為：「都會覺得有艱難嘅時候，但因為正正係有一個咁嘅平台，先至可以話畀大家聽我哋而家嘅現況，佢會有好同埋唔好，所有嘢都係一樣。」對於有網民指電影導演在「賣慘」，朱仔直言：「唔係賣慘嘅，個情況就係咁，起碼導演肯Voice out，因為佢好愛呢個作品，有呢個平台，咁當然要盡力。盡力拍攝、盡力製作，盡力宣傳，盡力同大家講，佢哋個電影就係話明知輸都要打，係咪先？」Fish也附和：「我哋而家都係明知輸都要打，呢個行業係咁，但係只能抱住一個正面心態去面對呢件事。」

近日《電競女孩》團隊都有在網上就票房告急，有網民指電影導演在「賣慘」，朱仔直言：「唔係賣慘嘅，個情況就係咁，起碼導演肯Voice out，因為佢好愛呢個作品，有呢個平台，咁當然要盡力。盡力拍攝、盡力製作，盡力宣傳，盡力同大家講，佢哋個電影就係話明知輸都要打，係咪先？」（葉志明攝）

Fish也附和：「我哋而家都係明知輸都要打，呢個行業係咁，但係只能抱住一個正面心態去面對呢件事。」（葉志明攝）

成功爭取連放五日生日假 隔空暗示男友小野送手袋？

最後，講到Fish將在本月31日生日，問到有何大計，朱仔笑說：「贏多幾個獎？」Fish表示：「做啲開心啲嘅事囉。（朱仔：有咩開心事做？我想知你平時會做咩開心嘅事？）幫貓梳毛囉，可能會旅行，因為我有五日假！（朱仔：幫啲貓梳毛佢哋會唔會喵喵喵？）我會打乞嗤！」Fish預告今年成功爭取放五日假，男朋友小野（盧鎮業）都已請定假，她希望去旅行，但因為有工作未落實何時「放人」所以未敢買機票住，如果最後去不成旅行，就在香港本地遊及執屋。至於男朋友會否有什麼禮物上的表示，Fish笑稱要自己講就冇意思，叫小野醒水，此時又拍一拍身上揹著的手袋，說：「個袋咁靚！」看來小野都要識做喇！

Fish將在3月31日生日，她預告今年成功爭取放五日假，男朋友小野（盧鎮業）都已請定假，她希望去旅行，但因為有工作未落實何時「放人」所以未敢買機票住，如果最後去不成旅行，就在香港本地遊及執屋。（葉志明攝）

至於男朋友會否有什麼禮物上的表示，Fish笑稱要自己講就冇意思，叫小野醒水，此時又拍一拍身上揹著的手袋，提晒水說：「個袋咁靚！」（葉志明攝）