內地男星田栩寧遭網紅控告出軌生子　時間線露餡更爆出超狂金句

內地演員田栩寧與抖音網紅「九成美」的情感糾紛近期登上微博熱搜，雙方的輿論交鋒已從網絡上正式升級為對簿公堂的司法攻防戰。女方接連指控男方於戀愛期間出軌生子，並透過法院程序追討戀愛期間的財產；而男方工作室則全盤否認，並以誹謗及名譽侵權為由正式提出反訴。這場牽涉情感背叛與實質利益衝突的風波，目前已進入互相取證的白熱化階段，引發內地網民的高度關注。

內地演員田栩寧（小紅書）

抖音網紅「九成美」。（小紅書）

九成美網絡爆料引發軒然大波

事件的導火線始於2026年3月14日凌晨，網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧，聲稱對方在兩人戀愛期間出軌，並隱瞞了非婚生子的事實。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了45張動態親密合照及親吻影片，並強勢宣告自己願意為相關言論負上全部法律責任，瞬間引爆網絡輿論。

網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧在戀愛期間出軌。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了45張動態親密合照及親吻影片。（抖音）

網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧在戀愛期間出軌。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了45張動態親密合照及親吻影片。（抖音）

網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧在戀愛期間出軌。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了45張動態親密合照及親吻影片。（抖音）

網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧在戀愛期間出軌。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了多張動態親密合照及親吻影片。（抖音）

網紅九成美在網絡直播中公開指控演員田栩寧在戀愛期間出軌。為了增加指控的可信度，她更一口氣公開了45張動態親密合照及親吻影片。（抖音）

面對突如其來的指控，田栩寧工作室於迅速作出駁斥，在3月17日發表正式聲明。工作室指出，九成美持續透過各大社交平台發布「隱瞞非婚生子」與「戀愛期間出軌」等言論，並擅自公開所謂的親密影像，經律師團隊公證取證後，認定相關內容純屬捏造事實，已構成侮辱與誹謗等名譽侵權行為。目前，男方已委託律師事務所正式向法院提交立案申請，要求追究女方的民事及刑事責任，案件正處於調取涉案帳號實名資訊的前置階段。

面對突如其來的指控，田栩寧工作室於迅速作出駁斥，在3月17日發表正式聲明。（微博圖片）

目前男方已委託律師事務所正式向法院提交立案申請，要求追究女方的民事及刑事責任。（微博圖片）

女方反擊追討財物與要求道歉

面對男方的法律訴訟，九成美於3月19日透過微博發布聲明予以強烈反擊，將爭議焦點從名譽權延伸至財產糾紛與騷擾指控。她公開要求田栩宁歸還兩人在2022年至2024年交往期間，由她個人全資購買的鋼琴，主張該物品屬於其私人合法財產。鑑於無法與男方取得直接聯繫，九成美表明已透過杭州市濱江區人民法院的協查單，申請調取田栩宁及其現任女友若若的戶籍資訊，為後續提起侵占財產訴訟進行準備。同時，她亦正式要求田栩宁與若若就2025年期間對其進行的長期騷擾與謾罵行為公開道歉。

九成美於3月19日透過微博發布聲明，她公開要求田栩宁歸還由她個人全資購買的鋼琴，同時亦正式要求田栩宁與若若就2025年期間對其進行的長期騷擾與謾罵行為公開道歉。（微博）

時間線矛盾意外成就就網路金句

在這場錯綜複雜的糾紛中，最令外界關注的莫過於九成美提出的一項關鍵「時間線矛盾」。她指出兩人是於2024年2月正式分手，但男方的現任女友若若卻於同年八月產下孩子。按照正常的懷孕週期推算，女方受孕的時間點理應在兩人尚未分手之時。基於此一邏輯，九成美在網絡上公開質問男方：「若無出軌，難道是你愛上了一位孕婦？」

這句犀利的反問迅速在網絡上發酵，被廣大網民封為本次事件的年度熱議金句，亦令整宗事件的真相顯得更加撲朔迷離。

九成美表明已透過杭州市濱江區人民法院的協查單，申請調取田栩宁及其現任女友若若的戶籍資訊，為後續提起侵占財產訴訟進行準備。（微博）