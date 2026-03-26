徐子淇罕有現身明珠台受訪曬流利英語　高清特寫完美神顏震撼觀眾

現年43歲的「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚後，育有兩女兩子，一直專心相夫教子，過著幸福的豪門少奶奶生活。一直致力於慈善活動的徐子淇近日為恒基兆業地產成立50周年的重頭慶祝活動盡心盡力，並以親自參與籌備及打點與澳洲知名藝術家CJ Hendry合作的「Flower Market」藝術項目。前日她罕有地上節目，接受TVB明珠台訪談節目《清心直說》（Straight Talk）的專訪，在電視零濾鏡的鏡頭下真實狀態極為驚艷。

徐子淇無論身材或樣貌都保養得宜。（IG圖片）

徐子淇與李家誠結婚多年，一直恩愛如初。（IG圖片）

徐子淇近日為恒基兆業地產成立50周年的重頭慶祝活動盡心盡力，並以親自參與籌備及打點與澳洲知名藝術家CJ Hendry合作的「Flower Market」藝術項目。（IG圖片）

徐子淇零濾鏡完美顏值震撼網民

一頭亮麗的淺啡色長髮的徐子淇以清淡精緻妝容亮相，穿上黑色上衣現身，露出鎖骨，高貴大方得來帶點小性感。在高清無濾鏡鏡頭的大特寫，徐子淇的完美顏值依然在線，零死角凍齡美貌令人難以置信，完全不似四孩之母。

徐子淇罕有現身明珠台受訪。（節目畫面）

徐子淇凍齡力驚人。（節目畫面）

徐子淇曬流利英語

在訪問過程中，徐子淇表現大方得體，面對鏡頭毫無生疏，全程以流利英語分享對藝術及慈善活動的心得，與主持人對答如流。訪問期間徐子淇全程掛著親切笑容，充滿親和力。今次罕有公開露面受訪，展現了徐子淇美貌與智慧並重，有大批網民都大讚：「人美心善」、「是時候讓Cathy發光發亮」、「說話文雅」、「她不僅長得漂亮，說話的方式也讓我印象深刻。」

徐子淇曬流利英語。（節目畫面）