唱錢丨任暟晴表現驚艷引得森美激讚　李茵彤唱到窒口窒舌遭嘲笑

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》（Music Money Monster），3月28日晚八點半翡翠台播出第九集。陸浩明則聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間。第9集中，任暟晴Jasmine七首歌曲綜合成績高達96.3%，可惜止步Level 8。李茵彤Desta示範演唱不同Level歌曲，唱到「窒口窒舌」遭郭偉亮Eric Kwok取笑。



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唱錢丨任暟晴Jasmine止步Level 8

《唱錢》今集嘉賓是《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴（Jasmine），3歲開始學唱歌，考獲ABRSM聲樂8級及鋼琴8級的Jasmine以「完美主義」見稱，結果在高度自我要求下，Jasmine以近乎全數90％以上的綜合成績過關斬將，可惜最終被Level 8的《伸縮自如的愛》嚇窒，決定「見好就收」，以免有任何失誤令今集「觀眾獎金」見財化水，Jasmine：「我唔得喇，收工收工」、「以觀眾利益行先」、「我諗呢個game，完美主義係唔work架咯，真係好難唱到又好睇，又啱音準，又啱拍子。」

《伸縮自如的愛》唱到任暟晴虛脫，但其實佢唱得相當唔錯。（官方提供圖片）

今集Jasmine挑戰歌曲依次為Level 1《體面》、Level 2《容易受傷的女人》、Level 3《連續劇》、Level 6《孤雛》、Level 7《矛盾一生》、Level4《千年之戀》及Level 8《伸縮自如的愛》。Jasmine 7首歌曲之中，最高分數歌曲為《連續劇》，綜合成績高達96.3%；由於Jasmine表現太出色，聲音悅耳動聽之餘、還要唱得極有感情，連森美亦激讚：「似表演唱歌唔係玩遊戲」，故昨晚一集播出後，Jasmine不少歌曲都引發好評，包括《伸縮自如的愛》、《孤雛》及《矛盾一生》。

Jasmine最後決定見好就收。（官方提供圖片）

雖然《伸縮自如的愛》被Eric Kwok形容為極高難度的Level 8歌曲：「呢首歌有好高同好低（嘅音），拍子周圍去，好密衰咗一句就接唔到架喇」、「有拍子、Range同音準難度」、「多音，錯嘅機會好多」，Jasmine依然以87.3%優異成績過關，但觀乎其事後連環流露的虛脫表情，挑戰過程絕不簡單；至於《孤雛》，則連森美大哥亦甘拜下風：「（首歌）去到中間，我畀你吸引咗落首歌度，我再冇理你唱得啱唔啱喇」，當Jasmine謙稱自覺表現未如理想時，森美大感錯愕：「唱得唔好聽架喇頭先叫？我覺得好好聽呀」、「似表演唱歌唔係玩遊戲。」

唱錢丨李茵彤Desta示範遭郭偉亮Eric Kwok取笑

今集特別之處，是Eric Kwok數度捉著「唱錢小助手」Desta示範演唱不同Level歌曲，當Desta示範演唱《孤雛》的「至少心聲比較接近」及「更怕你開始過敏」兩句時，由於唱到「窒口窒舌」，遭Eric Kwok取笑：「你大鑊喇你，你參加比賽，死咗架喇你！」相當爆笑。