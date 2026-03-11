唱錢｜最強「唱錢素人」勇奪十萬奬金　40歲靚太聲線似鄭秀文爆紅

《唱錢》本周六晚（14日）八點半翡翠台播出「素人版」，今集將誕生開播以來最強「唱錢素人」成功挑戰Monster Level、打爆九格Sing盤，成為首位勇奪十萬港元奬金的挑戰者，令人相當期待。



今集將誕生開播以來最強「唱錢素人」。（公關提供）

「40歲靚太」Mani獲網民力讚

今集「40歲靚太」Mani將承接上集餘威，繼續挑戰九格Sing盤。在上一集以平均綜合成績90.12%先後挑戰了Level 1《信者得愛》、Level 2 《Show You》、Level 3《後來》、Level 4《紅豆》及Level 6《女神》的Mani，當中《信者得愛》除綜合成績高達92.7%，還獲網民力讚聲音酷似原唱鄭秀文，力推她參加下屆《中年好聲音》，又指《唱錢》難度更勝《中年》：「把聲都似Sammi」、「好Sammi Feel」、「為何不參加《中年好聲音》」、「幾好呀，一啲都唔畀《中4》輸蝕」、「堅好聽」、「聲底好好」、「佢勁過《中年》，《中年》知自己唱咩歌，佢係上到去先知要唱乜嘢歌，而且仲要唱到」、「有料」、「非常好」、「估唔到唱得咁好聽」、「參加過新秀真係唔同啲」。又指Mani顏值高企，是林欣彤＋呂慧儀混合體：「四十歲都幾靚」、「如果接近40歲都算好靚女吖」、「唔化妝仲靚」、「第一眼以為係林欣彤」、「似呂慧儀」、「面型輪廓ok」。

Mani上集表現獲網民力讚聲音酷似鄭秀文。（公關提供）

Mani喪Loop所有歌追求完美音準

除了網民，Eric Kwok及森美對Mani亦是讚不絕口，Eric Kwok：「佢耳仔好犀利，模仿到啲人去到呢個地步，首先你一定要聽得出，知道喺咩位而又做到（番出嚟），佢聲帶Control好勁」、「喺呢個節目唱得到又得好係好難嘅」，森美：「你係接近職業歌手Level。」Eric Kwok更主動問Mani為何本身沒有學唱歌、音準都可以咁準，Mani笑言全靠反覆狂Loop同一首歌：「因為我鍾意聽個歌手嗰粒音點樣出（嚟嘅）」、「我一隻歌聽好多好多次，可能幾個月我都係聽緊嗰隻歌、跟住係咁唱」，森美聞言大嘆Mani「 瘋癲」之餘，更忍不住搞笑問Mani家人點頂。到底本身擁有一定演唱實力而有夠晒勤力的Mani，最後能否成功挑戰餘下的三首歌＋Monster，成為首位十萬港元現金獎得主？

Eric Kwok大讚Mani音準好。（公關提供）

但Mani誓要練好音準嘅 瘋癲程度，係震驚咗森美嘅。（公關提供）

森美讚Mani有職業歌手水準。（公關提供）

Mani最後能否成為首位十萬港元現金獎得主？（公關提供）

Derek年屆40重新追夢

今集還有另一位十萬港元現金獎候選人，他就是與Mani一樣曾參加過英皇新秀歌唱比賽的Derek。自稱「細細個已開始參加歌唱比賽」、比賽資歷無數的Derek，自少已想入行追逐歌星夢，但隨著年月過去，Derek在2007年英皇新秀比賽中八強止步後，終決定放棄追夢重返現實。直到遇上《唱錢》這個機遇，Derek決定重啟「追夢Mode」為年屆40的自己再追一次夢，相當感人。與Mani同樣擁有一把靚聲的Derek，亦獲Eric Kwok讚不絕口，指Derek「低中音都好聽」之餘，又讚他咬字清晰：「你係咁多參賽者，係咬字最正嘅一個，零懶音」及「太有感情」；雖然「咬字」與感情」兩者均與《唱錢》過關條件無關，但足以證明Derek唱歌值得期待，亦甚有潛力贏走十萬港元現金獎。

同Mani一樣參加過新秀、同埋擁有一把靚聲嘅Derek，到底又表現成點？佢同Mani最後邊位會拎走十萬港元現金獎呢？（公關提供）

Derek細細個已開始參加歌唱比賽。（公關提供）

Derek比賽資歷無數。（公關提供）

Derek在2007年英皇新秀比賽中八強止步後，終決定放棄追夢重返現實。

本集出現超高難度非Monster歌曲

今集，兩位挑戰者都會開出不少新歌，其中一首非「Monster」更被Eric Kwok評為：「呢隻歌嘅難度係我聽咗300次都未練好隻歌」、「（啲詞）好密，一句衰咗，就衰廿粒音。」想知咩歌既非Monster又難度咁高，以及Derek與Mani誰人才是真正十萬港元現金獎贏家，密切留意本周六播出的《唱錢》。

Mani 面試片段獲網民點讚

另tvb.com社交網上周公開了Mani《唱錢》面試片段，化了淡妝、戴上粗框眼鏡的Mani顏值大獲好評之餘，人物性格亦贏盡讚賞，全因對答夠晒幽默貼地。Mani面試金句有：「又唔使好聽、又唔使台風，咁本身我冇乜嘅，咁咪可以試吓」、「其實我由細到大都發明星夢」、「我兩個仔都成日叫我參加中年好聲音。可能平時佢哋聽得我唱歌多，潛意識覺得我隻隻歌都應該要唱到嘅」、「40歲都幾大鑊架，奔四吖嘛，女人嚟講幾大鑊嘅。」

Mani率真精彩對答。（公關提供）

Mani率真精彩對答。（公關提供）

Mani率真精彩對答。（公關提供）

對於Mani的快人快語，網民紛紛點讚：「對話好搞笑」、「心態唔錯，對答冇距離感」、「靚太好勇，支持」、「面型輪廓ok，聲音夠響亮，面部表情唔錯，講嘢夠淡定，40歲真係冇問題，可以考慮做藝人」、「幾可愛」、「呢位媽咪好率真」、「佢講嘢把聲都好聽」、「素人嚟講我覺得佢講嘢算幾叻」、「靚太好玩得」。