鄧萃雯步入6旬粉色系少女打扮現身　零濾鏡真實狀態網民反應兩極

TVB兩屆視后鄧萃雯（Sheren）本月初迎來60歲大壽，日前有網民在香港海旁偶遇這位好戲之人，並將其準備步出台前的影片上傳至社交平台。在完全零濾鏡的鏡頭下，鄧萃雯以一身粉色少女系打扮現身，真實容貌與身形全數曝光，引發網民兩極反應。

鄧萃雯IG美照。（IG@tangshuiman）

保持極佳狀態。（IG@tangshuiman）

保養得宜身形圓潤有肉地

從流出的影像可見，鄧萃雯當日留著一頭金色短髮，身穿白色緊身T恤搭配粉紅色短裙，腳踩運動鞋，造型充滿活力。雖然步入六旬，但其氣場依然十足，大踏步走向舞台準備位置。看其真實身形，鄧萃雯顯得略為圓潤有肉地，但腰部線條依然可見，以這個年紀而言保養得相當不錯。出台之前，她身邊有三、四名工作人員圍繞協助，期間她將用過的紙巾遞給身旁的助手，全程保持禮貌笑容，表現從容。

鄧萃雯一身打扮充滿活力。（抖音@香港Jason X）

出場前遞用過紙巾俾助手。（抖音@香港Jason X）

全程保持笑容，好有禮貌。（抖音@香港Jason X）

網民評價兩極

網民對鄧萃雯的真容評價兩極，支持者紛紛大讚：「九姑娘依然美麗」、「60看起來像40」；但亦有網民留言表示：「老了認不出來是誰」、「奶奶級別了」。不過，大部分網民仍將焦點放在她的專業演技上，直言她是「好戲之人」，並稱讚她「老戲骨，她演的戲都不錯」。

單身26年活出豁達人生

鄧萃雯近年主力在內地發展，前年更憑內地真人騷《乘風2024》成功圈粉，人氣高企。雖然事業有成，但她的情路卻頗為坎坷，她曾大方承認年輕時曾誤入情網，介入了江華與麥潔文的婚姻，當上「小三」的經歷讓她背負了不少輿論壓力，事後她選擇主動分手並深刻反省。自1999年與鄭敬基分手後，鄧萃雯至今已單身足足26年，期間未曾公開認愛。然而雯女對此顯得非常豁達，她曾多次表示不認為單身是失敗，並強調結婚並不代表一定會開心。

鄧萃雯近年多在內地發展，罕有現身。（IG@tangshuiman）

鄧萃雯與《宮心計》的「鄭太后」韓馬利同張文慈一左大右合照。（IG@tangshuiman）