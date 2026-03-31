鞠婧禕新劇《月鱗綺紀》臨播　突遭前公司舉報逃稅漏稅超4000萬元

內地女星鞠婧禕與前經紀公司「絲芭傳媒」的合約糾紛近期越演越烈，雙方的戰火已從合約效力正式蔓延至敏感的稅務問題。3月31日，一封絲芭傳媒實名舉報鞠婧禕涉嫌偷漏稅的信件在網路上引爆熱議。舉報內容指控其瞞報巨額收入，而稅務部門目前已受理核查。由於恰逢鞠婧禕新劇《月鱗綺紀》即將播出，此次舉報的時機與背後動機亦成為大眾與粉絲關注的焦點。



內地女星鞠婧禕。（微博＠鞠婧禕）

鞠婧禕主演新劇《月鱗綺紀》將於4月1日於優酷播出。（《月鱗綺紀》官微）

絲芭傳媒實名舉報偷漏稅 稅務部門已立案受理

根據流出的舉報信顯示，絲芭傳媒指控鞠婧禕在2024年的稅務申報中存在嚴重違規行為。信中指出，鞠婧禕該年度申報的收入僅為1100.18萬元人民幣，但根據其在2024年6月至12月期間參與的影視作品及商務活動估算，其實際收入保守估計已超過5000萬元，瞞報比例接近九成。

根據流出的舉報信顯示，絲芭傳媒指控鞠婧禕存在嚴重偷稅漏稅行為。（微博圖片）

絲芭傳媒在信中指出，鞠婧禕2024年度申報的收入僅為1100.18萬元人民幣。（微博圖片）

絲芭傳媒詳細列出鞠婧禕在2024年6月至12月期間參與的影視作品及商務活動收入，指其瞞報比例接近九成。（微博圖片）

目前國家稅務總局上海市稅務局稽查局已於2026年3月30日出具接收回執，表明已啟動相關稽查程序。但是，稅務部門的受理僅代表程序啟動，最終是否構成違法仍需等待官方調查結果。

國家稅務總局上海市稅務局稽查局已於2026年3月30日出具接收回執，表明已啟動相關稽查程序。（微博圖片）

合約糾紛陷入膠著 雙方各執一詞

此次稅務舉報被視為雙方合約糾紛的延續。絲芭傳媒與鞠婧禕的矛盾核心在於一份2018年簽署的補充協議，絲芭據此主張合約應延續至2033年，並指責鞠婧禕單方面違約。然而，鞠婧禕方堅決否認曾簽署該補充協議，並反指絲芭傳媒偽造簽名及拖欠分成，雙方關係在2024年6月合約到期後徹底破裂，而鞠婧禕隨即成立個人工作室。

絲芭傳媒曾要求鞠婧禕停止所有侵權抹黑行為，否則將進行實名舉報。（微博@絲芭傳媒）

在檢舉信曝光前的3月26日，絲芭傳媒曾發布嚴正聲明，駁斥網路上關於「鞠婧祎與絲芭傳媒已和解」的謠言。聲明強調公司從未與鞠婧禕目前的任何團隊或劇組進行過和解洽談，案件目前仍在司法審理階段。

絲芭傳媒曾發布嚴正聲明，駁斥網路上關於「鞠婧祎與絲芭傳媒已和解」的謠言。（微博＠絲芭傳媒）

新劇定檔敏感時刻舉報 網民質疑施壓動機

就在舉報消息引爆輿論的同時，鞠婧禕主演的新劇《月鱗綺紀》定於4月1日正式播出。絲芭傳媒選擇在劇集定檔的關鍵時刻提交舉報材料，引發了大批網民的討論。

鞠婧禕主演的新劇《月鱗綺紀》定於4月1日正式播出。（《月鱗綺紀》官微）

不少人質疑絲芭傳媒此舉具有高度的針對性，旨在透過稅務核查產生的負面影響，迫使影視平台及合作方下架或延期播出該劇，從而對鞠婧禕施加經濟與名譽上的壓力。對此，鞠婧禕雖連發兩條微博宣傳新劇，但本人至今未對稅務舉報一事作出回應。

鞠婧禕連發兩條微博宣傳新劇《月鱗綺紀》。（微博＠鞠婧祎）

鞠婧禕本人並未對稅務舉報一事作出正面回應。（微博＠鞠婧祎）

隨著輿論的發酵，鞠婧祎工作室已在3月31日中午發佈公告，聲明絲芭傳媒發佈的鞠婧祎所涉案件為不實消息，目的是企圖操縱輿論，扼殺鞠婧祎的藝人事業。