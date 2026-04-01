月鱗綺紀劇情｜最新追劇日曆／播出時間+演員關係圖+角色簡介

《月鱗綺紀》陸劇，有陸覺作為編劇和執導，由鞠婧祎、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞、閆桉領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



月鳞绮纪官微@Weibo

《月鱗綺紀》電視劇情大綱

露蕪衣（鞠婧祎 飾）乃是神秘組織「無相月」中年紀最小的九尾狐，她奉組織之命，踏上尋找大妖小唯的艱險任務，為此潛入韋府。然而踏入韋府後，露蕪衣卻驚覺前來尋覓小唯的人，遠不止她一個。其一為武拾光（曾舜晞 飾），這人以妖身化為畫皮術士背負著滿門慘死的血海深仇；其二是與露蕪衣同為九尾狐的霧妄言（陳都靈 飾）；還有侍鱗宗的法師寄靈（田嘉瑞 飾），此人真實身份卻暗藏疑點，背後似藏著不為人知的秘密。

一行人在韋府中展開對小唯的追尋，不得不選擇短暫的合作。他們皆為小唯身上蘊藏的龍神之力而來，可各自背後的動機卻大相徑庭。在一場場的爭奪中逐漸演變為彼此扶持的伙伴，更有幾人在朝夕相處中，萌生了愛戀，成為了彼此生命中難以割捨的存在。

可隨著真相揭開，牽涉到上古妖獸的陰謀。而造成這一切阻礙的根源，正是萬妖之首的九嬰。為了消滅九嬰，守護世間的安寧，露蕪衣、武拾光、霧妄言與寄靈四人，不得不面對愛情、友情與生命的殘酷抉擇，一次次忍痛做出取捨，奮不顧身地試圖扭轉命運的流向。

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《月鱗綺紀》播出時間/追劇日曆

《月鱗綺紀》電視劇幾時播?《月鱗綺紀》於4月1日12時播放，一共有29集，由優酷播放。優酷VIP首更4集，4月2日至5日每日更新2集，SVIP每日搶先看一集。

《月鱗綺紀》播出時間/追劇日曆 月鳞绮纪官微

《月鱗綺紀》演員關係圖

《月鱗綺紀》演員關係圖 月鳞绮纪官微

《月鱗綺紀》演員

鞠婧祎 飾 露蕪衣

神秘組織「無相月」最年幼的九尾狐，活潑狡黠，為尋找大妖小唯潛入洛安韋府，小唯的徒弟，後與武拾光產生戀情。

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曾舜晞 飾 武拾光

以妖身畫皮的法師，實為末代真龍，背負全族被滅的血海深仇，目標是奪取小唯身上的龍神之力復仇，後與露蕪衣從對峙走向攜手。

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陳都靈 飾 霧妄言

露蕪衣的親姊，同為無相月的九尾狐，面容溫柔如水，內心卻足智多謀，妖族大祭司，與寄靈有複雜的情感糾葛。

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田嘉瑞 飾 寄靈

侍鱗宗法師，外表天真無邪，真實身份成謎，遊走於人、妖、神三界，與霧妄言形成亦敵亦友的感情線。

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閆桉 飾 曆劫

作為侍鱗宗的法師之一，他與寄靈、武拾光等人聯手偵破洛安城妖怪挖心案，揭露妖狐小唯及四大妖的陰謀。