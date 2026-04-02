古天樂任香港Comic Con 2626大使　首度公開私人珍藏1比1模型

萬眾期待的《香港Comic Con 2026》（以下簡稱HKCC 2026）4月1日於官方新聞發佈會正式公佈震撼消息，香港電影界極具影響力的古天樂先生將正式擔任活動官方大使。作為香港首屆Comic Con，今次活動官方大使任命不但別具意義，亦體現HKCC 2026致力連結粉絲、創作者及娛樂產業，推動本地流行文化發展的方向。



古天樂先生正式擔任活動官方大使。（官方提供圖片）

古天樂以活動官方大使身份 推廣創意及娛樂產業

作為香港著名演員及監製的古天樂先生，今次樂於擔任《HKCC 2026》活動官方大使，旨在進一步推廣及鞏固香港創意及娛樂產業地位。此任命不單反映他對娛樂產業的長期貢獻，並身體力行，積極起著連繫業界、人才與觀眾的關鍵角色，為本港創意產業砥礪前行。

古天樂表示：「我非常期待能將享譽全球的Comic Con體驗帶到香港。香港長期以來一直是全球文化的交匯點，而HKCC旨在透過打造一個讓中西方流行文化交融的平台，將這一優勢進一步發揚光大。天下一集團很榮幸能支持這項里程碑式的盛事，並為香港創意及娛樂產業的發展貢獻一份力量。」

古天樂表示非常期待能將享譽全球的 Comic Con 體驗帶到香港。（官方提供圖片）

收藏者的天堂 獨家私藏珍貴展出

不少大眾都知道古天樂先生對玩具的熱愛，為表示對今次盛事的支持，決定首次公開展出私人珍藏玩具系列。作為業界知名收藏家，他收藏了大量珍貴模型，包括Marvel及DC角色的1:1模型，粉絲們於《HKCC 2026》終可一窺其多年珍愛，近距離欣賞這些藏品。

現場更將展出由其他收藏家慷慨提供的電影道具及簽名海報，包括由Chris Evans及Robert Downey Jr.親筆簽名的珍藏品，讓影迷們能夠近距離欣賞。

古天樂首次公開展出私人珍藏玩具系列。（官方提供圖片）

超越舞台與巨星近距離接觸

在《HKCC 2026》，每個難忘時刻也不是偶然，每一刻均經由團體精心設計。透過「Meet the Stars」尊貴專屬門票，粉絲們可享有近距離互動體驗，親身認識全球知名巨星螢幕後真實的一面。

「Meet the Stars」體驗包括：

• 1對1合照 — 與你最喜愛的明星一起同框留影，留下畢生珍藏的世紀紀念照。

• 1對1簽名 — 由傳奇巨星在您的自選物品上揮筆簽名。

• 粉絲見面會 — 與您最欣賞的巨星面對面築起屬於您倆的真摯時刻。



名額極度有限，預計迅速售罄。「Meet the Stars」票價詳情將於四月在《HKCC 2026》官方社交媒體渠道公布。你不再只是參與者，更能與偶像近距離互動，留下珍貴回憶。

《HKCC 2026》海報展示。（官方提供圖片）

人氣IP與漫畫家 強勢列陣

《HKCC 2026》將匯聚知名IP及漫畫藝術家，進一步鞏固其亞洲流行文化及娛樂平台地位。粉絲們將會見證經典系列作品如《海賊王（One Piece）》、《怪奇物語 （Stranger Things）》、《哈利波特 （Harry Potter）》、《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》及《瑞克和莫蒂（Rick and Morty）》等同時上陣。

盛會中另一大焦點，將會聚焦在香港原創作品之上，當中不得不提的兩大製作《世外》及古天樂主演的《尋秦記》；更令人期待的是，由世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys聯乘製作、以《九龍城寨之圍城》古天樂角色「龍捲風」為主角的1:6 比例珍藏人偶，將於大會首度獨家發售，對粉絲們可謂彌足珍貴。

《HKCC 2026》將匯聚知名IP及漫畫藝術家。（官方提供圖片）

為展現對本地創作的支持，《HKCC 2026》特別邀請本地知名漫畫家曾文（Man Tsang）——首位繪製官方《星球大戰：索龍（Star Wars: Thrawn）》漫畫改編的香港漫畫家，以及馮展鵬（FCP, Fung Chin Pang）——《世外》首席分鏡設計師，共同設計活動官方主視覺，並於今日記者會正式揭幕。

《HKCC 2026》亦匯聚了國際及本地的漫畫家與插畫家，包括：

• David Angelo Roman – 《瑞克與莫蒂（Rick and Morty）》漫畫家（Oni Press / Adult Swim）、《星球大戰（Star Wars）》及漫威（Marvel）作品漫畫家

• Agnes Garbowska – 《DC 超級英雄女孩（DC Super Hero Girls）》及《小馬寶莉（My Little Pony）》紐約時報暢銷書插畫家

• Bob Layton – 傳奇漫威（Marvel）作家與漫畫家；《鐵甲奇俠（Iron Man）》及《裝甲戰爭（Armor Wars）》故事的策劃者，啟發了 MCU 電影

• Stephen Segovia – 菲律賓漫畫家，以漫威（Marvel）及 DC 的《蝙蝠俠（Batman）》、《Action Comics》及《X-Force》作品聞名

• Kael Ngu – 馬來西亞封面藝術家，曾為漫威（Marvel）、DC 及 Image Comics 繪製封面，知名作品包括《無敵鋼鐵人（Invincible Iron Man）》及《變種特攻（X-Men）》

• Alan Quah – 馬來西亞漫畫家，創作超過 400 本漫威（Marvel）、DC 及盧卡斯影業（Lucasfilm）封面，如《狼人（Wolverine）》、《夜翼（Nightwing）》及《星球大戰（Star Wars）》

