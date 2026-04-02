張凌赫《逐玉》爆紅背景公開！理科學霸曾重220磅 激減55磅成男神

日前一段影片熱傳，內容是將90年代《神鵰俠侶》巔峰時期的「白古」古天樂，與內地新進男神張凌赫在新作《逐玉》中的鏡頭進行對比。當兩代「古裝天花板」跨時空同框，本以為是一場神顏盛宴，豈料卻引發網民排山倒海的負評！



在熱傳的對比片中，創作者將張凌赫摘下面罩的回眸，與當年古天樂摘下面具「一見楊過誤終身」的經典畫面剪接在一起，甚至連飲酒、受傷的運鏡都巧妙對撞，似乎有種「傳承」感，不少網民也認同兩人神韻確實有幾分相似。

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古裝男神原是理科學霸

張凌赫近期憑藉與田曦薇合作的古裝劇《逐玉》而爆紅。他在劇中飾演侯爺「謝征」，造型走精緻路線，加上角色那種帶點腹黑、受傷後流露出的清冷氣質，成功俘虜大班粉絲。

除靠妝容造型營造出的精緻感，張凌赫舉手投足間流露出的書卷氣亦是圈粉關鍵。翻查他的履歷才發現，這位男神是不折不扣的學霸。原來他並非演藝專科出身，而是畢業於南京師範大學的理科高材生，主修電氣工程，更曾是物理社團成員，是演藝圈罕見的「理工男」。

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狠心減肥變男神

現時28歲的張凌赫，原名張家瑋，出生於江蘇無錫。他的俊美外型並非與生俱來。青春期時他的體重一度逼近220磅，2019年出道前，他靠著嚴格飲食與運動，在4個月內狠減約55磅。近期為了《逐玉》的角色，他更刻意再瘦20磅，更練出分明的肌肉線條，務求令面部輪廓更清冷，更符合角色形象。

自爆「報細數」身高之謎

張凌赫的官方身高標註為188公分，但他曾在綜藝節目中透露，實際身高大概有190公分。至於為何要將身高報低，是因為擔心身高太高，會讓劇組在安排女演員搭檔時產生視覺困難，導致難接劇本，才選擇低報。

網傳張凌赫大學時期照片。（資料圖片）

封號「女神收割機」流量破37億

張凌赫的出道作《少女大人》播出後後，隨即憑《蒼蘭訣》的「長珩仙君」爆紅。之後他更成為「女神收割機」，先後與虞書欣（《雲之羽》）、白鹿（《寧安如夢》）以及趙今麥（《度華年》）等一線花旦合作。早在《逐玉》熱播之前，他已憑《度華年》人氣登頂，微博粉絲數量直逼千萬大關，相關話題熱搜次數高達50次，累積閱讀量突破37億次，絕對是目前內地最炙手可熱的一線男星。

在演藝使用上的獎項同樣可數，從早期的「年度新生力量」，到近年蟬聯微博之夜的「進取演員」與「青雲飛躍演員」，表現備受肯定。2025年初，他更憑綜藝《開始推理吧 2》奪得騰訊星光大賞的「年度大勢藝人」與「節目之星」，稱得上是影視綜全能。

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兩代男神對決 網民不收貨

無可否認張凌赫的人氣高企，但離香港人心目中的「神顏」顯然還有一段距離。絕大多數香港網民對古天樂展現出壓倒性的支持，認為兩者根本是「蚊髀同牛髀」。網民直言巔峰時期的古仔勝在「零濾鏡、零整容、純天然」，不僅五官英氣十足，更有網民形容他是「顏帝」，冷白皮是天生而非靠粉底。不少人狠批張凌赫在《逐玉》中的妝容太厚、科技感太重，甚至嘲諷他是「粉底液將軍」，這種靠美顏濾鏡營造出來的精緻感，在「真男神」古天樂面前都黯然失色。

除了五官對比，網民對兩人的氣質亦有極大分歧。不少留言直指張凌赫的造型過於柔弱、缺乏男人味，狠批其「紅唇大眼」的妝感太過「乸型」，相比之下，古天樂即使在白淨時期仍保有英氣與粗獷感。此外還有網民指出張凌赫在劇中疑似為了維持「木頭美人」的完美感，表情僵硬且台詞動作極小，與演技自然、大表情亦無死角的古天樂相比，自然高下立見。