陳山聰爆同馬德鐘飛西藏拜觀音　太太火速懷孕：播埋《金宵大廈》

視帝陳山聰事業家庭美滿，2019年他與圈外女友何麗萍（Apple）結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），組成幸福三口之家。陳山聰近日接受YouTube頻道《彤你裝炷香》、有DaDa師妹之稱的郭玥彤（Celia K.）訪問，大爆撞鬼經歷，又揭Jaco竟然是觀音送子！

陳山聰憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰同馬德鐘飛西藏求觀音加持 同年太太即懷孕

陳山聰訪問中暢談觀音求子和撞鬼經歷。陳山聰憶述2018年獲贈一個送子觀音，翌年馬德鐘太太張筱蘭經常勸他去西藏參觀布達拉宮、財神廟等地，大讚當地「好正」。其後一次陳山聰和馬德鐘飛上海睇林峯演唱會，兩人臨時起意飛去西藏。陳山聰在當地買了一串佛珠，並請每個經過的喇嘛加持念經，他說：「直至去到布達拉宮最頂，有個觀音像喺最頂，有個喇嘛將我串佛珠擺咗喺觀音盤坐個位度。當年我就有咗Jaco，一返去《金宵大廈》就播出。」陳山聰和太太兒子都契了觀音，而令陳山聰感到最神奇的，是Jaco從小都不吃牛肉，更會提醒陳山聰拜神裝香。陳山聰指打算今年回西藏還神。

陳山聰一家人。（IG@joelshanchung）

陳山聰拜拉胡天神即狂接Job

陳山聰去年被爆馬來西亞夜蒲傳出婚變。陳山聰在訪問中提到，去年有些不順利，「有啲是非，好多好多嘢，個人都陰沉啲。」陳山聰機緣巧合下拜了泰國佛教中的拉胡天神，出現神奇的事，「所有嘢都突然轉向！」他又指自己是除了阿Bob以外，「我都算係娛樂圈入面都幾多嘢做嘅人。」陳山聰又指，每次去完紅磡觀音廟拜神，一定有好事發生。他亦會在馬來西亞見過濟公「上童」，他契了濟公，指濟公能將他心底話講出來。

陳山聰去年馬拉夜蒲斷正亂舞 。（網上圖片）

陳山聰父子與陳敏之。（IG：@sharonchanmanchi）

陳山聰爆撞鬼經歷 6歲見師傅回魂

陳山聰分享，6歲時教他武術的師傅肺癌逝世。師傅出殯後當晚，陳山聰和父母在家中睡覺期間，聽到敲窗聲，「我Daddy開咗窗，佢叫師父做『一哥』，佢話：『一哥，你入嚟啦！』」陳山聰續說：「跟住我起身出咗個廳度，我見到我師傅。佢着住套唐裝衫企咗喺度，我出咗去嗌佢『師傅』。」之後陳山聰形容如「拍戲咁」突然狂風大雨，陳山聰指師傅更跟他說了些話，但因年紀太細忘記了。事後陳山聰問爸爸是否師傅回來了，爸爸亦承認是。陳山聰指當師傅如父親，故毫不害怕；他又多次發夢夢到師傅，並在夢中教陳山聰打拳。

陳山聰與妻子何麗萍（Apple） (joelshanchung@IG)

陳山聰印度同陳法蓉見吊扇製郁：成晚瞓大堂

另一個撞鬼經歷，則是陳山聰20多年前同陳法蓉、梁婉靜去印度大半個月拍攝。事前陳山聰已帶定泰國佛牌和符咒過去，但到了印度後還是「日日冇覺好瞓，好驚！」之後一行人轉了一間標本酒店，酒店牆上掛了多個不同動物標本，他說：「我一入到去，我攬住嘅泰國佛牌成個突然唔見咗。」陳山聰指當時用鐵鏈吊住佛牌，故對佛牌消失感到不可思議。之後陳山聰轉到另一間大酒店房，房間開水喉無水，維修人員再開水喉卻有水。

陳山聰爆同陳法蓉在印度拍節目撞鬼。（節目截圖）

奇怪事接踵而來，陳山聰當晚在房內睇電視，吊扇突然開了又熄，陳山聰上前查看，卻令他嚇到大叫，「個掣突然自己好似有人扭咁『啪！啪！』我即刻大嗌：『鬼呀！』衝出房門口，同一時間，陳法蓉喺另一個門大嗌『鬼呀！』全層樓即刻停電。我哋兩個人乜都冇衝出房，同一時間幾個人衝出嚟呀！」陳山聰指當晚最後一行人全在大堂瞓覺。陳山聰續透露20多歲時運氣麻麻，戴親泰國佛牌都爛，今每次入酒店房都會敲門打招呼。

陳山聰接受Dada師妹郭玥彤訪問。（Celia kwok 郭玥彤@YouTube）