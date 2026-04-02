施明逝世｜李泳漢李泳豪兄弟反目弟婦禁踏靈堂　鍾嘉欣：俾空間佢

演藝界資深前輩施明早前逝世，消息令人惋惜，然而喪禮尚未舉行，卻傳出其家庭成員之間的分歧已達臨界點。施明長子李泳漢發出「禁令」，明確表示不歡迎胞弟李泳豪的台灣籍太太Agnes出席喪禮，令這樁家事再次成為娛樂圈焦點。

兄弟裂痕難彌補 喪禮成火藥桶？

李泳漢與李泳豪兄弟間的關係自李泳豪與Agnes結婚後，一直被指降至冰點。傳聞當年施明對這段婚事頗有微言，導致母子關係一度緊張。而泳漢作為兄長，一直站在母親一邊，炮轟Agnes由拍拖開始沒有尊重過他母親：「連結婚都唔請佢，我阿媽唔承認佢係新抱，佢有咩身份？」他強調，施明生前從未承認過 Agnes這個新抱，基於「死者為大」的原則，他絕對不容許對方出現在母親的喪禮上。

鍾嘉欣今日出席匹克球挑戰盃。（吳子生攝）

鍾嘉欣現身活動 溫柔回應昔日搭檔家事

鍾嘉欣（Linda）今日（2/4）現身荃灣出席匹克球挑戰盃。身為李泳豪昔日的合作夥伴，嘉欣在受訪時被問及是否知悉這場「家變」風波。嘉欣聽聞消息後，先是面露惋惜之情，沉思片刻後溫柔回應：「我同泳豪係合作過，同思琦妹嗰陣一直都好好朋友。而我見過施明姐只有一次面，不過喺好耐嘅時候，記得啱啱入行嘅時候，係拍緊《人生大權》嘅時候，我諗我當時只有二十歲。印象中我記得我去過佢屋企一次。」

希望施明一路好走

鍾嘉欣續說：「呢個回憶好朦朧，因為真係22年前。希望施明姐一路好走，都希望佢嘅家屬節哀順便。（同泳豪有冇聯絡？）好耐冇聯絡，泳豪係一個好乖好好嘅男仔，喺度送上最大嘅祝福。」

對於李泳漢下令不容許李泳豪太太Agnes出現在母親的喪禮上。鍾嘉欣表示：「呢啲事我唔可以評論，因為呢啲係人哋嘅家事，我覺得喺呢個咁傷感嘅時間，係應該俾返啲空間佢哋，因為呢種哀痛係不能形容嘅，所以我只係送上最大嘅祝福。」