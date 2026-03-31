Alton@MIRROR孖梁彦宗挑戰赤道地帶　水土不服胃痛：真係頂唔順

ViuTV全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》的兩位主持梁彦宗（Chris）及王智德（Alton）@MIRROR 走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，遊走於奇獸異卉之間，深入隱藏於造林、高地及海域的原住民族。節目中二人會探訪不同原住民族部落，親身體驗從來都沒有想像過的生活方式，展開一場另類旅遊冒險。

Chris及Alton齊齊現身九龍灣出席節目《兩條友。族暴走》記者會。（陳順禎攝）

出發起飛遇10號風球

今日（31/3）節目主持Chris及Alton齊齊現身九龍灣出席節目《兩條友。族暴走》記者會。Chris在接受《香港01》訪問時表示：「其實出發當日係撞正打10號風球，咁嘅情況都試過好多次，真係好老土。當時我係每2分鐘就碌一次，睇下佢碌到邊一個波波，跟住最後係飛到嘅，但我哋係喺機場等咗5個鐘之後先起飛。」

Alton水土不服

被問到有否水土不服時，Alton表示：「今次嘅旅程我係有水土不服。本身我第一次同Chris合作，而我哋一行就四個男仔，我一開始食唔慣，又唔舒服嘅時候，我都冇特登講，因為覺得大家都冇嘢喎，如果講出嚟會好丟臉。」Alton續說：「去到有一日，我個胃好痛，佢哋見到我食食吓嘢嘅時候，自己喺度開始做緊啲瑜伽嘅動作，然後揸住支開始唔講嘢，我就同佢講其實我真係頂唔順。」