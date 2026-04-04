吳文忻再度入院因肺炎急停化療藥　嚴重乾咳左胸腔抽出1公升積水

現年51歲的前港姐吳文忻在2024年8月宣告乳癌復發，還惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，希望戰勝癌魔。近日吳文忻再度入院，原計劃僅進行兩日化療，但檢查後證實患上肺炎，由於肺炎併發症可大可小，所以需要留院觀察，情況令人擔憂。

吳文忻2024年8月公開乳癌復發，一直積極抗癌。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

傷口發出酸餿臭味好難受。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻要變賣金器、名錶、名牌手袋等。（影片截圖）

靠自己！（影片截圖）

吳文忻患肺炎需留院觀察

吳文忻拍片分享近況，現時於香港大學深圳醫院的她透露原本計劃在深圳留兩日，進行化療療程，周五便回港，但入院檢查後發現患上肺炎，所以她要留院觀察：「你知啦肺炎可大可小㗎嘛，所以呢醫生就即刻唔畀我走喇，就要即刻處理咗個肺炎先。」吳文忻指今次肺炎的原因仍有待查明，可能是化療藥物的副作用，因為該藥物有10%的機率會引致肺炎，而另一個可能就是因化療後白血球降低，導致身體受感染。吳文忻坦言目前正處於兩難困境，因為該化療藥對她的病情有顯著效果，但如果證實是由該藥物引致肺炎，就必須停用並更換藥物。

吳文忻再度入院。（影片截圖）

檢查後發現肺炎。（影片截圖）

吳文忻乾咳左胸腔出現積水

由於肺炎出現併發症十分危險，所以吳文忻亦不敢掉以輕心：「因為照咗個CT係個肺有啲花啦，咁就唔係太嚴重嘅，因為我成個人都好精神呀，又冇痰呀，係乾咳得好犀利囉。」此外，吳文忻因左胸腔出現大量積水，已進行穿刺手術，抽走整整一公升的積水，並將樣本拿去化驗，希望可更深入了解癌細胞的屬性。

乾咳得好犀利。（影片截圖）

進行穿刺手術。（影片截圖）

左背有條管連住個袋。（影片截圖）

抽走整整一公升的積水。（影片截圖）

吳文忻樂觀面對一個人住四人病房

片中吳文忻略顯疲態，說話語速較慢，聲線有點沙啞，但精神不俗。而吳文忻亦保持樂觀態度，她留言道：「世事總是不像你預期，但我相信上帝早有預備，繼續正面去面對，誓要做癌症康復者見證，一切就交托衪吧！上帝一定會和我共同渡過的！😊」她又拍片分享病房環境，可見她一個人住四人病房，空間闊落，她笑言「有啲空虛感」，但幸好可以睇電視解悶，相當樂觀！

樂觀面對。（影片截圖）

一個人住四人病房。（影片截圖）

吳文忻生前追思會滿載溫馨。（ig@nat_ng_nat）

生前追思會。（IG@nat_ng_nat）