正義女神丨吳文懿崩潰式演技獲網友激讚　自爆為演藝夢激減100磅

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製的律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等，特別演出：文頌嫻。「少女殺嬰案」中吳文懿演「被誘姦成孕抑鬱少女」演技遭網友怒讚，自爆曾為演藝夢激減100磅。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製的律政劇。（公關提供）

吳文懿演「被誘姦成孕抑鬱少女」

4月6日晚一集、之前播出後在內地贏盡正評的「少女殺嬰案」終於落幕。未成年少女麥珊珊（吳文懿飾）被控殺嬰罪，由當值律師程睿燊（馬貫東飾）替其辯護。起初珊珊在庭上一直保持緘默，完全未肯透露事發經過及BB生父身份。裁判官洪思義（許紹雄飾）感另有內情，後經言惠知言官（佘詩曼飾）一句點醒，驚揭珊珊患有抑鬱症兼曾自殘…...原來珊珊當初是被鋼琴老師許致忠（嘉駿飾）誘姦成孕，可惜很快便被男方嫌棄要求分手，心智仍未夠成熟去面對現實的珊珊，一直自欺欺人自己仍被愛著，並以為BB出世後可與老師復合，可惜最終卻換來致忠惡言兼粗暴對待，情緒崩潰的珊珊最終失控焗死親生B仔釀成悲劇。

吳文懿演「被誘姦成孕抑鬱少女」

許紹雄為性侵女性受害者發聲

個案在內地播出後引發極大迴響，當中洪思義以情理兼備的判詞「作為受害者，被告本身並冇做錯，係過去嘅社會對同類嘅受害者歧視同埋羞辱，令被告產生咗罪惡感，逼到佢行呢條路」去安撫身為性侵受害者的珊珊，同時亦強調作為父母，責任是扶持小孩，不應將自身欲望加諸於小孩身上，無論任何情況，均不容許剝奪無辜的小生命：「每一個小朋友嘅成長，都係得到家長嘅扶持，但係並唔係代表係大家嘅附屬品，身為父母，更加唔應該將佢哋當做工具，去達成自己嘅目的，同埋剝奪佢哋嘅性命，咁樣係一個自私嘅行為」、「作為父母，應該感恩，可以成為兒女人生嘅一部分，但係我哋係無權操縱佢哋嘅一切。」

許紹雄嘅判詞，情理兼備、發人深省，加上Benz哥頂級嘅演技，極有感染力。（公關提供）

洪思義短短數句判詞，為性侵受害女性發聲的同時，亦對不少迷失的父母作出當頭棒喝，難怪內地網民激讚別具社會意義，網民：「錯的永遠是傷害你的人，不用強迫自己去合理化任何人對你造成的傷害」、「希望所有女性都明白，這不是你的錯」、「港劇還是一如既往的敢拍！好多案子的判決台詞都很有深意」、「當法律願意接住墜落的人，也許那些被迫『愛上』施害者的，就能少一個」、「不論發生甚麼事，都要記得愛惜自己」。

許紹雄嘅判詞，情理兼備、發人深省，加上Benz哥頂級嘅演技，極有感染力。（公關提供）

吳文懿演技獲高度好評

而在個案中飾演被PUA未成年少女的吳文懿（Kate），其演技亦在內地獲得了高度好評：「這個女演員演技很厲害」、「這女生演得超好，我昨天都看哭了，心疼死了」、「心疼女孩，嬰兒也一樣無辜」、「這部劇很多演員都演的很好」、「每個案件都有新人，每一個都演得好好。」其實Kate在《正義女神》中飾演的珊珊相當複雜，明明還未成年，卻要經歷被誘姦、被無情拋棄等種種難堪遭遇；而且還因為害怕俗世眼光，加上加害者一再嫌棄施壓兼惡言相向，最終由默默承受、自欺欺人逐步走向崩潰，角色發揮相當大！

Kate這幕演活了珊珊盲目迷戀的狀態。（公關提供）

吳文懿崩潰式自白戲極揪心

而在多場演技Solo場口中，Kate無論是第五集的生無可戀、沉默應對；對著始亂終棄渣男鋼琴老師滿面癡戀、不肯接受現實的苦苦哀求；被拋棄後對著哭叫嬰孩的終極崩潰；以及在庭上又喊又笑、完全是失心瘋狀態的剖白戲，Kate都演繹得相當有感染力，令到所有網民都大感心痛！當中尤以20秒的「哭笑不分自白戲」，配以劇組用心拍攝的角色、及節奏明快的「交叉剪接」手法，配以入肉的自白：「我同自己講，只要佢同我喺番埋一齊，我就唔係畀佢強姦」、「佢係愛我嘅，我做嘅所有嘢都係冇問題」，令觀眾恍如直接進入了麥珊珊崩潰的內心世界，完全能與珊珊同喜同悲。

而佢演繹嘅歇斯底里同崩潰都好入心。（公關提供）

吳文懿感激許紹雄現場照顧

談到拍攝法庭場口投入感十足獲讚，Kate受訪時謙稱全靠劇組安排得好，並感激許紹雄在現場無微不照的包容及照顧：「Benz哥好好，佢好有經驗好慈祥，佢等緊我演時，會好有耐性坐埋一邊去陪我；加上佢眼神好慈祥，佢望緊我時，會令我覺得呢個世界終於有人幫我，同埋佢係睇住我嘅情緒去畀問題，等我有時間去回想番珊珊經歷過嘅嘢」、「我記得我演嗰陣，有三、四次唔小心打斷咗佢台詞，佢都係好溫柔咁提番我佢仲有一句未講，佢唔會畀壓力我，令我好放心去演，所以我真係好多謝Benz哥對我呢個新人咁好」、「佳導未拍之前都同我哋試咗兩、三次戲，第一日排都耐咗好耐，嗰幾場法庭戲由朝早11點排到五點幾，等我哋預先知道個感覺同掌握到重點位。同埋因為我哋係拍晒所有遭遇先拍法庭戲，所以更就更加易入戲。」

Benz哥喺呢幕戲絕對係神助攻。（公關提供）

吳文懿為演藝夢激減100磅

因演技出眾在內地受到廣泛討論的Kate，自己本身的故事亦相當精彩！2022年透過第32期藝訓班加入無綫的她，之前在個人社交網透露體重曾高達210磅，但為了演藝夢想下定決心改變，並感觸地寫道：「100磅嘅距離可以改變幾多？」獲不少網民大讚擁有鑽石級意志：「真係完全認唔出係同一個人」、「呢份毅力好值得學習」。

第五集佢就主要演繹咗沉默悲痛嘅狀態，重點係完全感受到角色嘅生無可戀。（公關提供）

佳導激讚吳文懿演戲用心

而佳導接受官方訪問時，親揭看中吳文懿飾演如此複雜內心戲角色因由：「因為《新聞女王》兩季佢都有演，雖然只係演助理編導、冇乜對白，但佢每一次演出時都係好用心同恰如其份去做好個角色，同埋佢好知道自己喺場戲入面佢嘅立場同埋合符劇情推展嘅反應，佢每一次都好準確，好有職業道德，令我開始留意到佢。跟住我記得有次我哋慶功宴食飯，我有同佢傾吓偈，知道咗佢一啲少少嘅Background，同埋佢原來佢性格好開朗，所以我就決定畀佢試吓呢個咁難嘅角色。其實排戲係排足成兩、三個禮拜，而佢係日日排，而且每一日都有進步，學習能力好強，我對於佢好滿意。」