正義女神丨許紹雄怒摑丘梓謙鬧決裂　戲外變老友記齊食飯教用App

由鍾澍佳、關旭總監製的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。許紹雄（Benz哥）在《正義女神》中飾演嚴父洪思義，因兒子丘梓謙捲入盜竊罪而火爆掌摑對方，導致父子關係決裂。雖然戲內劍拔弩張，但戲外兩人關係親如家人，丘梓謙更笑指Benz哥幽默感十足，令他每次開工都要忍笑，甚至要充當「App顧問」幫對方解決手機疑難。



許紹雄丘梓謙首次二人對手戲。（官方提供圖片）

正義女神丨許紹雄怒摑丘梓謙鬧決裂

在劇集開播前已引爆網民期待的已故資深藝人許紹雄，4月6日在「少女殺嬰案」審結時的判詞除為個案帶出亮點，亦揭出了其飾演角色洪思義不為人知的家事。劇中思義向言官（佘詩曼飾）慨嘆：「可惜一個好嘅法官，唔代表係一個好爸爸」，原來在庭上及Office溫暖祥和又善解人意的思義，私下是一名㒼塞兼不懂與兒子溝通的嚴父。

許紹雄摑了丘梓謙一巴摑。（官方提供圖片）

劇情講述思義在Office意外發現兒子知行（丘梓謙「蔥頭」飾）現職送外賣，但二人碰面時恍如陌路，隨著劇情發展，原來知行曾因捲入盜竊罪鬧上法庭，令身為裁判官的思義大感冇面；怒火中燒的思義，不但未有向兒子了解是否被冤枉、更一輪嘴鬧爆知行：「佢阿爸我呀，係法官嚟架，畀你影衰晒！我唔係要你做精英，但你唔好丟我架吖嘛」，說畢更怒摑了知行一巴，自此二人關係決裂，但其實思義至今依然疼愛知行，令人極期待思義兩父子日後關係走向…...

雖然同個仔鬧到好僵，但洪官心入面始終好錫個仔，見到外賣員都會希望係自己個仔。（官方提供圖片）

正義女神丨丘梓謙戲外教許紹雄App變真父子

原來是次是蔥頭首次與Benz哥有對手戲，不過其實早於21年前已結劇緣，蔥頭受訪時，透露11歲拍攝劇集《人間蒸發》時已飾演康華兒子，並謂印象中許紹雄亦有參與拍攝，只是二人沒有對手戲。蔥頭續指是次是自己首次與許紹雄對戲，並大讚對方與自己想像一樣幽默好笑：「每次Roll機之前要確保自己忍到笑。」又指與康華許紹雄私下相處亦甚像一家人：「我哋無論放飯、嗌早餐、嗌咖啡都一齊，Benz哥有時有啲電話問題，例如有App唔識用，都會問我話：『阿仔，呢個點樣搞架？』佢真係好似我爸爸，佢哋都好鍾意講笑，所以好帶到我入戲，令我覺得大家真係好似一家人。」

丘梓謙拍攝劇集《人間蒸發》時已飾演康華兒子，並謂印象中許紹雄亦有參與拍攝，只是二人沒有對手戲。（官方提供圖片）

正義女神丨許紹雄嬉皮笑臉向阿佘取經

許紹雄就「少女殺嬰案」向佘詩曼取經一幕，許紹雄的「古惑眼神」VS佘詩曼的「冇你咁好氣」眼神對壘更是相當精彩。事緣許紹雄因就案件有事想不通，遂借頭借路與阿佘閒聊，言談間笑言「張櫈好銀」，結果被阿佘一嘢篤爆：「你心入面有嘢銀住呀？講啦！」及後當阿佘得悉許紹雄是來討論案情時，即耍手落閘：「法官審案各自獨立，唔應該受到任何干預同影響」，許紹雄聞言先是一臉嬲豬：「講到咁嚴重呀」，及後又回復招牌式嬉皮笑臉：「我哋大家討論吓法律意見咋嘛。」最終阿佘還是忍不住心軟投降拎File研究，師傅間的默契及槍來劍往既好睇又暖心。