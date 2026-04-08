羅家英汪明荃相守三十多年共患難　曾有碰撞疫情成關係轉捩點

現年78歲的「阿姐」汪明荃與羅家英（家英哥）於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚，結束20年愛情長跑。兩人結婚多年一直恩愛如初，更不時分享甜蜜合照放閃。近年兩人開展半退休狀態，經常外遊歎世界。然而，家英哥近日在訪問中透露，兩人的關係並非一直平穩，甚至曾出現「碰撞」，直到近年才迎來真正的轉變。

阿姐和家英哥結婚多年一直恩愛。（IG@wang_liza）

家英哥生日派對。（IG@wang_liza）

疫情成關係轉捩點

家英哥在訪問中大談與阿姐的相處之道，他直言兩人性格都強，過去不時有摩擦。他透露疫情期間長時間留在家中，反成了關係的「轉捩點」：「我哋識咗超過30年，做咗10年夫妻，關係喺疫情過後先轉好嘅，比較了解啲嘅。」 他表示現在學會了避開硬碰硬：「喺疫情嘅時候我又唔出街，成日喺屋企日對夜對，自然會有啲碰撞，咁碰撞得多，大家咪避開嗰種碰撞，大家咪可以容易啲相處。」

家英哥談與阿姐的感情由疫情後才轉好。（影片截圖）

兩人曾有「碰撞」。（影片截圖）

歷經生死相守終生

回顧這段長達30多年的情緣，始於1988年兩人合演粵劇《穆桂英大戰洪州》。這段火花由舞台延伸至現實，兩人隨後墜入愛河。後來兩人曾共同抗擊病魔，始終不離不棄，這段「生死定終生」的經歷讓感情昇華。家英哥於62歲高齡才步入婚姻殿堂，他曾感歎人到晚年能「最後等到個汪明荃」是幸運的事情。

羅家英和太太汪明荃非常恩愛，曾一起經歷生死。（IG@wang_liza）

家英哥曾形容他們的感情：「阿姐在雲端，我在平地，最終能夠一起，是個奇蹟！」（IG@wang_liza）

結婚16年圓婚紗夢

兩人雖已是老夫老妻，但家英哥對阿姐的寵愛絲毫未減。在結婚16周年（2025年）之際，阿姐終於圓了穿上正式婚紗的夢想。當時家英哥在眾人見證下，情不自禁地親吻阿姐額頭，場面溫馨動人。

好甜蜜！（IG圖片）