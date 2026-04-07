陳詩欣囝囝細菌感染反覆發燒急送院　嫁富貴男友歷三年艱辛終得子

前TVB小花陳詩欣（Eunice）自嫁入豪門後過著令人稱羨的闊太生活，經歷三年艱辛求子之路後，終於在去年順利誕下愛子Baby Liam。不過近日Baby Liam卻因反覆發燒及細菌感染而緊急入院，令身為新手媽媽的她備受煎熬。幸好經過三日兩夜的治療後，囝囝已平安出院，讓她終於放下心頭大石。



一家三口合照。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣近日在社交平台上透露了兒子Baby Liam病情反覆的煎熬過程。（IG@eunicechanszeyan）

愛子反覆發燒急入院 細菌感染致中耳炎

陳詩欣近日在社交平台上透露了兒子Baby Liam病情反覆的煎熬過程，她憶述上週一及週二曾帶兒子求醫，當時情況並無大礙，本以為退燒後便會逐漸康復。豈料到了週五晚，Liam突然再次發燒，深知不妥的她立即帶兒子入院進行詳細檢查。醫生診斷後發現，Liam因細菌感染導致耳朵積水及氣管急促。醫生更特別提醒，若幼兒發燒持續超過三日就必須覆診，因為極有可能是細菌感染所致。幸好經過三日兩夜的留院觀察與治療，Baby Liam目前已無大礙並順利回家，讓陳詩欣感恩表示一切平安。

Baby Liam目前已無大礙並順利回家，讓陳詩欣感恩表示一切平安。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣又在IG曬出Baby Liam近況。（IG@eunicechanszeyan）

經歷三年求子路 歷盡艱辛迎來愛情結晶

雖然如今一家三口生活幸福無憂，但陳詩欣當初的求子之路卻充滿艱辛。為了迎接新生命，她與丈夫經歷了長達三年的努力。從她過往分享的紀錄可見，夫妻倆曾嘗試多種方法，丈夫不僅親手為她在肚臍位置打針，兩人還一同去抽血、做針灸、勤做運動，甚至四處旅行以放鬆心情。面對多次驗孕失敗的失落，他們始終沒有放棄，這份對孩子的渴望與堅持最終得到回報，在去年順利迎來寶貝兒子，讓她正式升格為人母。

婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於喜得仔仔！（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣2025年情人節宣佈經歷三年成功懷孕。（IG@eunicechanszeyan）

嫁富貴馬主住半山豪宅 變身上流名媛闊太

憑藉《3日2夜》及《學是學非》等節目累積高人氣的陳詩欣，自2021年與電競公司高層兼馬主陳爾正結婚後，便逐漸淡出幕前，過著令人羨慕的少奶奶生活。當年她風光出嫁，身上戴滿十一隻巨型龍鳳鈪，排場極盡奢華。婚後她搬入丈夫價值三千萬的半山千呎豪宅，經常周遊列國享受人生。作為知名的愛馬仕（Hermès）粉絲，她不僅時常大曬各款稀有名牌手袋，就連家中使用的餐具也是價值逾萬元的精品系列，生活品味與質素盡顯豪門闊太的氣派。

陳詩欣婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）