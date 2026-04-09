58歲前亞視花旦劉玉婷近況曝光狀態驚艷　曾遭TVB解僱赴台灣走紅

現年58歲、淡出幕前多年的前亞視當家花旦劉玉婷，自2005年與富商結婚後逐漸淡出幕前，婚後移居紐約並育有三名子女，近年舉家回流廣州定居，最近活躍於內地社交平台，分享日常生活和人生領悟。



劉玉婷最近活躍於內地社交平台。（小紅書截圖）

劉玉婷息影廿載罕現身面色紅潤

從劉玉婷最近上載的影片可見，58歲的她依然留著一頭烏黑亮麗的長髮，皮膚白皙、面色紅潤，狀態大勇，絲毫看不出已年近六旬。網民紛紛大讚她保養得宜，氣質依然脫俗驚艷。

劉玉婷全身散發優雅氣質。（小紅書截圖）

劉玉婷如今生活充實又寫意。（小紅書截圖）

曾因得罪高層被TVB解僱

劉玉婷於1986年從TVB藝訓班畢業，曾於《歡樂今宵》擔任「歡樂小姐」。傳聞她當年因得罪高層而遭解僱，事後她向媒體控訴經過，最終與無綫不歡而散。其後她獲得嘉禾電影賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣並列為「五朵金花」。除了《霸王花》系列和《富貴黃金屋》外，她亦曾在《倩女幽魂III：道道道》中飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲。憑藉精緻五官與清冷氣質，當年曾被媒體盛讚「美過王祖賢」。

劉玉婷年輕時顏值不錯，但在八、九十年代競爭激烈的港產片圈中未能突圍。（影片截圖）

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演女鬼「小蘭」。（電影截圖）

憑《一簾幽夢》走紅

到了1990年，劉玉婷加入亞視，搖身一變做花旦，曾演出《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》和《九王奪位》。直到1996年，劉玉婷更被瓊瑤相中成為「瓊女郎」，憑《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」在台灣走紅。

劉玉婷憑瓊瑤名劇《一簾幽夢》裡的「秦雨秋」一角在台灣走紅。（小紅書截圖）

劉玉婷飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）