韓國男星車銀優家族公司遭地方政府調查　未登記經紀業恐違法

韓星車銀優捲入高達200億韓圜（約1億港元）的逃稅疑雲，相關爭議持續擴大。韓國仁川廣域市江華郡已針對車銀優及其家族所設立的法人公司完成現場調查，並正就是否涉及違法行為進行法律檢討，不排除提出告發。



家族法人登記在鰻魚餐廳 遭疑「幽靈公司」

根據《體育京鄉》與《Sports Today》28日報道，仁川廣域市江華郡已完成對有限責任公司B法人的現地調查。該公司由車銀優母A女士擔任代表理事，車銀優則名列公司高層。B法人的登記地址，正是過去由車銀優父母經營的鰻魚餐廳，因此被外界質疑為「缺乏實體的紙上公司」。

車銀優鰻魚店經查已搬到首爾清潭洞。（X圖片）

韓國人氣男星車銀優：

+ 17

未登記經紀業 地方政府完成現場查核

報道指出，仁川廣域市江華郡公所人員實際前往該地址，確認建築物的實際使用與營運狀況，並發現B法人並未完成「大眾文化藝術企劃業」的相關登記。由於疑似違規情節明確，仁川廣域市江華郡目前正進行法律層面的審查，研議是否對該公司採取告發等後續措施。

涉規避不動產稅負 公司型態轉換成關鍵

車銀優先前已於2025年接受首爾地方國稅廳的高強度稅務調查，並被通知需補繳約韓幣200億元的稅款。國稅廳懷疑，車銀優與其母親將原本的個人企劃公司轉為有限責任公司形式，並將地址遷至仁川廣域市江華郡鰻魚餐廳，以達到稅務規避的目的。

由於仁川廣域市江華郡在《首都圈整備計劃法》中被歸類為成長管理區，法人在當地購置不動產時，可避免適用取登錄稅加重課稅（最高為基本稅率的3倍），因此外界推測，將公司地址設於仁川廣域市江華郡，可能是為了降低不動產相關稅負。

新增不動產業務 再設新公司引質疑

此外，調查也發現，B法人後續在事業目的中新增「不動產租賃與買賣業」，被認為有刻意利用制度爭取稅制優惠的可能性。該鰻魚餐廳目前已遷址至首爾江南區，而車銀優母親A女士也於2025年12月在首爾江南區新設另一家有限責任公司C法人，該公司同樣尚未完成大眾文化藝術企劃業的登記程序。

延伸閱讀：鄭爽涉代孕逃稅被封殺4年 新帳號推半自傳AI短劇 疑復出試水溫

+ 18

委任大型律師事務所 啟動不服程序

外界同時質疑，將股份有限公司轉換為有限責任公司，可能是為了避免外部審計、降低監管強度，讓相關稅務操作更為便利。對此，車銀優已委任韓國大型律師事務所「法務法人世宗」作為法律代理人，正式展開對國稅廳課稅處分的不服程序。

Fantagio回應：將依最終結果負責任處理

對於相關調查進展，車銀優所屬經紀公司Fantagio於27日表示，目前所有爭議事項仍處於依稅務機關程序釐清事實的階段，未來若法律或行政判斷結果明確，將依結論負責任地採取必要措施。

隨著地方政府與稅務機關同步介入，車銀優家族法人是否涉及違法，以及後續責任歸屬，仍有待相關單位進一步釐清。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】