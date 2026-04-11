77歲「一代女皇」潘迎紫罕露面　大玩開合跳身手矯健體態直逼少女

現年77歲的「娃娃」潘迎紫，曾憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等劇走紅，近年過著半退休生活，鮮有露面。近日，她現身內地和73歲趙雅芝同台掀起一波回憶殺。隔日回程時身穿粉色衛衣配修身牛仔褲和粉絲打招呼，突然興起大玩「開合跳」，絲毫沒有老態，身體素質直逼少女。

潘迎紫和趙雅芝同台掀起一波回憶殺。（微博圖片）

潘迎紫和粉絲打招呼，突然興起大玩「開合跳」。（影片截圖）

被視為凍齡女神

潘迎紫素有「娃娃」稱號，一直被視為凍齡女神。她曾分享凍齡秘訣，透露自己至少從70年代開始就每周做三次運動，並勤食蔬果。她曾說：「要漂亮，就是要保持開朗，生活要健康；不要每天晚上夜夜笙歌，也不要通宵打麻將」，其驚人毅力是維持青春的關鍵。

好大隻！（小紅書截圖）

潘迎紫版的小龍女長相嫵媚。（網上圖片）

潘迎紫有一代女皇之稱，在台灣有相當的影響力。（潘迎紫微博）

60年代於邵氏電影出道

外號「娃娃」的潘迎紫於60年代在香港邵氏電影出道，80年代轉戰台灣憑《神雕俠侶》、《一代女皇》攀上事業高峰。事業風光，情路卻頗為轉折，她於1971年與已故TVB「金牌綠葉」陳鴻烈結婚並舉行豪華婚禮。據指，當年潘迎紫的婚紗鑲有數十顆珍珠，價值高達5000港元，在當時可買半層樓。

然而，這段婚姻僅維持九年。潘迎紫曾透露，兩人最終於1980年離婚，是因男方有第三者介入，導致陳鴻烈形象一度插水。不過，事隔多年後，陳鴻烈曾否認婚內出軌，稱自己僅在婚前及婚後曾與其他女性拍拖。

潘迎紫係60年代邵氏影星。（網上圖片）