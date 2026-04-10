譚永浩憶入行辛酸疫情時送外賣維生　戶口曾剩雙位數借錢增值

譚永浩（Jarryd）日前攜KOL女友杜小喬到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chru」到行》錄音訪問，回顧入行以來的辛酸歷程，他透露初入行時經濟拮据，銀行戶口曾一度只剩下雙位數，連增值八達通也無能為力，要問朋友借一百元應急。

(左起)李有毅太太、李有毅、譚永浩、譚永浩KOL女朋友杜小喬、李國煒。（公關提供）

存款不足百元

Jarryd在節目中憶述當年經濟最困難的時刻，「嗰時其實都真係幾難捱，冇得去做自己鍾意嘅事，冇得去食自己鍾意嘅嘢，燒味飯抵食就食燒味飯。」他慶幸當時與家人同住，至少不用擔心租金開支，但其他生活支出只能靠過往在銀行工作時儲下的積蓄支撐。他透露：「我記得有一次去到戶口真係冇錢，只有雙位數，㩒唔到錢，我增值八達通都冇錢。」

譚永浩曾存款不足百元要借錢增值八達通。（公關提供）

他續說：「記得當時我喺將軍澳，因為我放工喺TVB，然後我要問一個住喺將軍澳嘅朋友，可唔可以過錢畀我，畀我一百蚊增值。」Jarryd坦言：「係試過一段咁樣嘅時間，所以好記得。」他形容這段經歷讓他更珍惜現在擁有的一切。

包辦「茄哩啡」角色

Jarryd在訪問中亦提到，從TVB藝員訓練班畢業後，與一班同學一同捱過不少苦日子。他說：「一開始訓練班出嚟嘅每個人都係咁，一定演好多劇集入面嘅『茄哩啡』角色，士兵、醫院嘅醫生。」

譚永浩（左二）2012年入讀無綫電視第二十六期藝員訓練班，翌年便正式與無綫電視簽約。

他分享了一個最深刻的畫面：「記得有一次我哋做清兵，唔使埋位時，我哋一班同學一齊瞓喺廠嘅旁邊，因為我哋要等，冇特別地方，鋪一張紙喺嗰到，成班人都瞓喺嗰到休息，我覺得我哋好似難民咁。」由於是新入行，有時候工作人員對待他們的態度也會較差，但幸好有一班同學共同面對、一同捱過這段時間，他說：「雖然係苦嘅，但都過得開心。」

疫情期間放下身段送外賣

然而在疫情期間，演藝工作全面停擺，為了不想重蹈戶口沒錢的覆轍，他決定放下身段。他說：「以前我一定唔會應承，我係做演藝，你叫我送外賣？我一定唔會。」但他最終改變心態，與朋友創辦網上買餸平台，親自處理執貨、送貨等工作，這段經歷後來更成為他首支派台歌《光》的MV創作靈感，而他在MV中正是飾演一名外賣員。

一度轉行賣菜！（IG@jarrydtam）

形容女友杜小喬是「神賜的禮物」

談及新歌《光》，Jarryd指歌曲內容正是講述人生中經歷黑暗時期，要抓緊心中的希望。他說：「我哋人生一定會遇到好多黑暗時期，但唔可以放棄我哋心裡面嘅嗰一道光，一定要向住佢進發，先可以走到一個光明嘅對岸。」

杜小喬與譚永浩被網民捕捉到在灣仔街頭手牽手，導致戀情曝光。（Instagram@jarrydtam）

2019年，Jarryd参演音樂劇《我們的青春日誌》成為重要轉捩點。他說在過程中學到很多東西，「因為做音樂劇，我開始唱番好多歌，重燃我想做歌嗰團火。」他更透過這套音樂劇認識了女友杜小喬。Jarryd說：「其中一個最大嘅得著一定係識到我依家嘅女朋友，嗰時我哋係男女主角。」他形容這段關係是「神賜給我的一個禮物」。