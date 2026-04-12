駱應鈞內地去「滾」被捕獲　身形消瘦頸筋凸顯網民慨嘆：老咗好多

現年73歲的老戲骨駱應鈞，畢業於TVB第5期藝訓班，入行逾半世紀演過無數經典作品，特別是《射鵰英雄傳》的黃藥師、《倚天屠龍記》「金毛獅王」謝遜及《流金歲月》的二叔更為經典。他於2011年離開TVB後曾轉投HKTV，隨後身體一度出現狀況，在2019年進行過兩次繁複手術，需住院40多日並休息4個月，此後開始減產甚少曝光。至近年，駱應鈞主力在內地發展，間中回港拍電影，近年《白日青春》、《內幕》也見其演出。此外，他亦緊貼潮流積極經營社交平台。近日，有網民在潮州一間牛肉火鍋店野生捕獲駱應鈞，並拍照上傳至社交平台，其真實狀態引起網民討論。

駱應鈞於1975年已加入無綫，於2011年完約離巢。（資料圖片）

駱應鈞是圈中老戲骨。（截圖）

駱應鈞在2001年版本的《倚天屠龍記》中飾演謝遜。(劇集截圖)

駱應鈞有份參演電影《內幕》。（電影宣傳片截圖）

銀髮造型盡顯氣質

從網民分享的動態照片中所見，駱應鈞當時正身處一間牛肉火鍋店進行探店拍攝。年過70的他，沒刻意將頭髮染黑，任由銀髮與黑髮交織；再配搭斯文打扮，穿上一件簡潔的藍色風衣配搭黑色西褲，舉手投足展現出前輩演員的優雅氣質。

駱應鈞近日到潮州拍片被捕獲。（小紅書截圖）

駱應鈞參演過多套劇集，一現身便被認出。（小紅書截圖）

網民慨嘆駱應鈞「老了很多」。（小紅書截圖）

身型消瘦精神奕奕

不過，由於駱應鈞曾經歷兩次繁複手術，身體狀況一直受關注。觀乎網民所拍的近照，駱應鈞看起來比以往消瘦不少，甚至在側頭與身邊人交談時，頸部的筋脈更明顯凸顯出來。儘管身形變得單薄，幸好他的精神狀態相當不俗，全程面帶笑容，與現場眾人有講有笑，交流甚歡，一點明星架子也沒有。

還有專人幫淥牛肉，難怪駱應鈞食得咁滋味。（小紅書截圖）

大家言談甚歡。（小紅書截圖）

網民反應兩極

對於駱應鈞的現況，網民反應兩極。有人慨嘆：「老咗好多啦。」但更多人對其氣度表示盛讚：「年輕時候就有威嚴，老了反而帶着儒雅的風度，一看就是有底氣的豪門」、「體態保持得很好」、「氣質也很好」、「不禿、不胖、不油」、「越老越帥」可見這位老戲骨在觀眾心目中依然極受歡迎。