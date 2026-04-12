黃建東失言嘲女星胸型被轟急道歉　網民：你都係交密碼畀公司啦

TVB藝人、近日有份演出《正義女神》的黃建東形象搞笑，但日前卻因在Threads上發表不當言論引爆公開災難。他分享了美籍越南裔演員Lana Condor的相片，Lana Condor因主演Netflix大熱電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）而廣為人知，在全球擁有極高人氣，單是IG都有1,000萬追蹤。黃建東在帖文中寫道：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有，原來真係好緊要。」其言論被網民質疑暗諷女方胸型下垂，被視為公然的「Body Shame」（身材羞辱），網民狠批他不尊重女性，譴責他「把口衰到咁」、「佢都係交密碼畀公司啦」、「點解做為公眾人物點解可以蠢到上網咁講」、「邊度嚟嘅錯覺你可以隨意評論女性身材？」等。

TVB藝人、近日有份演出《正義女神》的黃建東形象搞笑，但日前卻因在Threads上發表不當言論引爆公開災難。（IG@derekwong726）

黃建東被指失言。（IG@derekwong726）

他分享了美籍越南裔演員Lana Condor的相片，在帖文中寫道：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有，原來真係好緊要。」其言論被網民質疑暗諷女方胸型下垂，被視為公然的「Body Shame」。

Lana Condor因主演Netflix大熱電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）而廣為人知。（IG@lanacondor）

Lana Condor在全球擁有極高人氣，單是IG都有1,000萬追蹤。（IG@lanacondor）

網民狠批他不尊重女性，譴責他「把口衰到咁」、「佢都係交密碼畀公司啦」、「點解做為公眾人物點解可以蠢到上網咁講」、「邊度嚟嘅錯覺你可以隨意評論女性身材？」等。（Threads）

急刪帖文出po致歉 自嘲有大肚腩稱無意冒犯女性：想探討衣著功能

儘管黃建東很快已知衰Del post，但相關截圖已在網絡上瘋傳。網民的批評聲浪持續發酵，及後黃建東即發文道歉，表示自己的言論並不恰當，他承認自己早前有關Lana Condor的帖文言論不恰當，又指：「雖然我在意識到問題後已第一時間將帖文刪除，但對於已經造成的冒犯，我深感抱歉。」黃建東續稱：「我絕對無意冒犯或不尊重女性的身型。當時的原意是想探討衣著功能，但表達方式不當且缺乏敏感度。我深信所有女性和體型都是美麗的，都值得被尊重和被愛。我自己都有一個龐大的肚腩和日益下垂的下巴，經常面對身型上的困擾，so I would NEVER body shame anyone and would hate to be body shamed by others as well。」最後，他又表示未來會更加慎言和小心，並謝謝大家所有的意見和監督。

儘管黃建東很快已知衰Del post，但相關截圖已在網絡上瘋傳。網民的批評聲浪持續發酵，及後黃建東即發文道歉，表示自己的言論並不恰當，也無意冒犯或不尊重女性的身型。（IG@derekwong726）