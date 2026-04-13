江若琳復活節首度帶兒子返家鄉祭祖　一家溫馨同行盡享幸福時光

歌手江若琳（Elanne）在復活節期間首度帶兒子Owen一同回家鄉拜山，她在社交平台分享與老公兒子一起回鄉點滴，她提到每年都要回去拜祭公公婆婆，這是第一次帶埋囝囝一同回去。



江若琳帶兒子Owen一同回鄉。（IG@owenbaby_siu）

江若琳分享兒子趣事

她在社交平台分享兒子第一次體驗高鐵表現十分乖巧：「囝囝第一次高鐵初體驗，坐4個鐘，全程都好乖豬，佢望吓風景又瞓吓覺豬。」他們一起前往了廈門科技館遊覽，囝囝又學到了好多科學知識。她說：「嗰度地方大到玩唔晒，囝囝放電一流，又好似學到啲科技嘢，睇到自己點樣由一粒豆演變出嚟！今次最開心係佢周圍呃雪糕食，我都話畀佢放縱吓。」

江若琳分享兒子趣事。（IG@owenbaby_siu）

Owen迷戀機動遊戲

之後，江若琳更帶兒子感受自己成長的地方—廈門幸福路，如今幸福路已成為充滿特色的文青街道，有多間質感滿滿的咖啡店，一同在coffe shop扮文青。由於拜祭不適合帶小朋友去，老公便獨自帶兒子前往動物園遊玩，Owen已經十分迷戀機動遊戲，當中空中火車更一口氣玩了三次，她說：「玩空中火車玩咗3次！樣樣都唔使排隊就可以玩幾次，勁開心。」全程興奮又開心。

Owen迷戀機動遊戲。（IG@owenbaby_siu）

江若琳一家海邊放空

旅程第二日，一家人再到海邊散心，江若琳和丈夫在咖啡店放空休閒，Owen則專心玩沙。玩到盡興後，而最後一站則是到按摩院享受她最愛的按摩，讓Owen乖乖休息，一見有按摩椅就乖乖做睡寶寶，令兩夫妻終於可安心唞唞。