唱錢｜江若琳冇驚冇怯挑戰本名神曲　電工崔可迪戰勝失聰重踏舞台

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），4月11日八點半翡翠台播出第十一集。江若琳兌現網民承諾現身《唱錢》，親自「找數」挑戰難度極高的首本名曲《Show You》。曾因疫情失聰的素人崔可迪Lucas則憑藉堅毅意志與紮實唱功重返舞台，更因其孝順擔當被封為「絕世好男人」，力爭十萬大獎。



江若琳現身唱錢挑戰神曲ShowYou。（官方提供圖片）

《唱錢》4月11日一集是相當特別的素人版，除有曾以男子組合身份出道、現為電工及兼職的士司機素人身份參加的崔可迪Lucas，還有Level 2《Show You》原唱江若琳親臨節目「找數」挑戰自己首本名曲！事緣自素人雲老師挑戰《Show You》失敗後，坊間湧現「Show You熱」，網民驚嘆歌曲難度竟然如此高，還紛紛召喚本尊江若琳，江若琳當時亦許下豪言揚言會上《唱錢》親自挑戰《Show You》。

唱錢｜江若琳冇驚冇怯挑戰神曲

最終江若琳兌現承諾上《唱錢》，談到雲老師當日表現，江若琳大讚對方：「其實我覺得佢唱得幾好喎，啲字好急架嘛，但佢都跟得好好喎。」當Eric Kwok問她找數心情是否「冇怯冇驚」、「上咪上咯」時，江若琳亦爽快回應：「係呀！」還要邊說邊做勝利手勢，信心十足。到底江若琳最終能否成功挑戰《Show You》，額外為家庭觀眾開啟HK$ 500福利名額？就要密切留意節目。

江若琳插住衫袋唱，好似好輕鬆咁喎。（官方提供圖片）

唱錢｜電工崔可迪Lucas曾失聰重拾夢

今集素人崔可迪Lucas亦相當Impressive，經常掛著燦爛笑容、陽光味十足的他當年不但因現實生活問題放棄追逐歌唱夢、2023年更因疫情關係失聰，令他一度經歷人生低潮：「咁嘅狀態好驚唱唔到歌，好似自己本身有嘅嘢打散晒咁」、「個人會好𤷪憎，又會頭暈」；幸好最終Lucas靠堅強意志過渡難關、現已回復6成聽力，並決定重新踏上音樂路，勇氣及意志可嘉！

電工崔可迪Lucas曾失聰重拾夢。（官方提供圖片）

另Lucas的孝順及作為男人的擔帶度亦是一等一，當年Lucas之所以放棄組合夢，全因想做回一個負責任的兒子：「嗰時收入其實好唔穩定，冇盡過兒子嘅責任，覺得唔可以再咁自私，有番收入來源穩定啲，媽咪都會安心啲。」孝順盡責再加堅毅不屈，堪稱「絕世好男人」！

Lucas其中一首挑戰歌曲係《刻在我心底的名字》，真係好好聽。（官方提供圖片）

除了性格完美，Lucas的唱歌功力亦相當不俗，聲靚有感情之餘、高音假音亦應付得相當順滑動聽，就算挑戰天王級歌手陳奕迅及張敬軒的難度歌曲，亦依然神態自若。到底獲森美大讚「越唱越有」兼獲Ek大大力睇好的Lucas，最終能否繼「靚媽Mani」成為第二位成功挑戰十萬港元大獎的素人？記住4月11日晚收睇第十一集《唱錢》喇。