文詠珊被集郵狀態驚人不輸同框少女 一部位令網民讚嘆：真的絕了
撰文：崔力生
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現年37歲、有「𡃁模始祖」之稱的文詠珊（Janice Man），當年與楊穎（Angelababy）齊名，是不少男士心目中的女神。近年文詠珊事業與家庭雙豐收，於2019年嫁給富二代吳啟楠（Carl），但她沒放棄事業做少奶奶，反而憑電影《消失的她》躍升「億萬票房女星」，去年主演劇集《不眠日》亦大受歡迎。最令外界震驚的是，去年9月文詠珊無預警宣布已為人母，從懷孕到生產保密功夫做到滴水不漏，震撼全網。產後文詠珊極速修身回歸大眾視線，繼早前驚艷米蘭時裝周。近日又有網民在街頭偶遇女神，其狀態好得驚人，無論顏值或身材都完全不像已為人母，令人讚嘆不已。
狀態大勇 瀏海造型重現少女感
近日有年輕網美博主在社交平台分享與文詠珊合照，並激動寫道：「什麼緣分，連著兩天偶遇文詠珊美女」。從博主分享的合照可見，文詠珊當日裝扮簡約但不失時尚。她紮起長髮，並配上減齡瀏海造型，甚有少女感。
而更令人驚嘆的是，已為人母的文詠珊，與身旁的年輕博主合照時，完全看不出年齡差距，其皮膚依然白滑緊緻，在路人鏡頭下呈現零毛孔的自然光澤，而且手腳纖幼，狀態好到一點不像生產過。
巴掌臉令人羨慕
然而無比較無傷害，網民更大讚女神有一個部位細得驚人，那就是她的臉蛋。紛紛留言：「明星的臉真是小」、「文詠珊好美，臉好小」、「明星的五官真的絕了啊」；而見過真人的博主也確認：「本人臉真的巨小，明星還是明星的！」 這種天生麗質的「上鏡臉」，讓不少網民羨慕不已，甚至有人激讚：「她比ab（Angelababy） 花期长，耐看，以前ab好看點，現在她更有韻味，氣質很好好漂亮。」但也有網民認為兩人各有各的美：「都好看啊，不要拉踩。」
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