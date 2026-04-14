周美鳳憶袁詠儀人美心善　首次對話感愕然：叫自己做啊靚咁唔怕醜

周美鳳曾於1986年參選香港小姐競選，其後她曾參與不少電影演出，包括《神探朱古力》、《小男人周記》、《說謊的女人》及《喋血風雲》等。直至90年代初周美鳳宣佈息影，並在1996年宣佈從商，創立公關公司成為老闆及著名經理人。當年由演藝圈轉型公關界，周美鳳笑言全靠「膽大不怕生」，加上在TVB選美時累積的人脈，才讓她成功闖出一片天。現在的周美鳳除了偶爾接一下老友的訪問，更多時間是享受人生。

周美鳳曾於1986年參選香港小姐競選。（網上圖片）

周美鳳創立公關公司成為老闆。（梁碧玲攝）

周美鳳被袁詠儀cut線

最近周美鳳在社交平台出片，講述與袁詠儀的一件舊事。周美鳳回憶起當年邀請明星去甘肅山區的情景，她與袁詠儀並不相識，只能硬著頭皮打電話過去。她說：「『喂，我們是周美鳳公關啊。』她一聽到，『啪』一聲就掛線了。隔了一會兒，電話又響了，靚靚親自打來問：『周美鳳公關哪裡的？誰找我啊？我是阿靚（袁詠儀）啊。』我那時候第一反應，邊有人叫自己阿靚？咁唔怕醜。」周美鳳笑著還原當時兩人的電話對話。

袁詠儀人美心善

因為周美鳳當時一直搞很多派對，所以袁詠儀以為她是邀請自己去ball，表明自己不想去。周美鳳趕緊向她解釋這不是公關派對，而是去缺水的山區探訪。周美鳳憶述：「她（袁詠儀）說：『哦！我以為你叫我去派對啊，我不喜歡去派對的。這件事我很有興趣，我想去啊！』我說你剛生完bb，她說：『不怕的，做慈善，我喜歡啊，我很謝謝你給我機會！』」

袁詠儀對慈善不遺餘力。（影片截圖）

抵達甘肅後，環境的惡劣程度超乎想像。周美鳳描述，當地的山路崎嶇且沒有護欄，車行其間險象環生，她與袁詠儀在車內只能死死抓著扶手，心驚膽戰。為了拍攝，眾人每天凌晨三、四點就要起床，趕在陽光出現時上山。

周美鳳描述當時的情境。（片段截圖）

在探訪過程中，她們目睹了震撼的一幕：當地居民住在窯洞中，生活極度貧困。特別是當地的用水問題嚴重，居民一年可能只等得到一個月的雨季，雨水滲入沙土後便難以儲存。當地的老人家需要扛著梯子、提著桶，走三、小時的山路到低窪處取水。當她們走進窯洞，看到裹小腳的老婆婆生活如此艱難，兩人內心都極為觸動。當地居民端出一杯顏色渾濁的水款待，並告訴她們這就是一整天的配額，洗臉、生活全靠這杯水。周美鳳表示，看到那杯珍貴的水，她們甚至都不捨得喝。

水就係咁嘅色。（片段截圖）

周美鳳感嘆，靚靚當時完全放下明星架子，幾乎不施脂粉。「靚靚去了之後，靚靚好感動。到了那裡拍東西，見到那些小朋友啊，沒有水好慘啊，立刻哭，她很真情流露的，眼淚不停流，停不下來。她回到香港，在電視台籌款，籌了很多錢啊。她一共去了三次，一次和任賢齊，一次和梁家輝，一次和方力申。」

袁詠儀真情流露。（片段截圖）