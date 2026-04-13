黃建東評女星胸型被轟不尊重女性爆被公司照肺：唔係想冒犯任何人
撰文：吳子生
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TVB藝人黃建東一向以搞笑形象示人，日前因在社交平台 Threads 上的一次「失言」，意外引爆一場公關大災難，被大批網民怒斥他不尊重女性。
分享Netflix女星近照 留言惹禍
黃建東日前在 Threads 分享了美籍越南裔演員 Lana Condor 的照片。Lana Condor 憑藉 Netflix 大熱電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）紅遍全球，光是 Instagram 就擁有超過 1,000 萬名追蹤者。
爭議言論引爆輿論 網民怒批不尊重女性
黃建東在轉發該照片時，配上了一句：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有，原來真係好緊要。」
此番言論隨即引起軒然大波，網民質疑他意有所指，暗諷 Lana Condor 胸型下垂，涉及公然身材羞辱，大批網民紛紛留言譴責，認為他作為公眾人物，言論極度不尊重女性，甚至有網民直言他的行為「低質當風趣」。
現身活動親解風波
黃建東今日（13/4）現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「自己絕對係無意去冇犯或者去取笑任何嘅女性或者任何人。自己真係學咗一課，咁所以嚟緊一定會更加慎言，更加小心。多謝大家嘅意見同批評我，全部睇到晒，我全部會吸收晒嘅。」
黃建東被公司照肺
被問到有否被公司照肺？黃建東表示：「公司都有問我發生咩事，咁我都有講返我嗰個原意，同埋出發點係乜。最緊要就係我真係唔係想冒犯任何人。（公司有否叫你小心啲？）我諗佢唔講，我下次都會小心啲。」