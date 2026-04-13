黃建東評女星胸型被轟不尊重女性爆被公司照肺：唔係想冒犯任何人

TVB藝人黃建東一向以搞笑形象示人，日前因在社交平台 Threads 上的一次「失言」，意外引爆一場公關大災難，被大批網民怒斥他不尊重女性。

分享Netflix女星近照 留言惹禍

黃建東日前在 Threads 分享了美籍越南裔演員 Lana Condor 的照片。Lana Condor 憑藉 Netflix 大熱電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）紅遍全球，光是 Instagram 就擁有超過 1,000 萬名追蹤者。

他分享了美籍越南裔演員Lana Condor的相片，在帖文中寫道：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有，原來真係好緊要。」其言論被網民質疑暗諷女方胸型下垂，被視為公然的「Body Shame」。

爭議言論引爆輿論 網民怒批不尊重女性

黃建東在轉發該照片時，配上了一句：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有，原來真係好緊要。」

此番言論隨即引起軒然大波，網民質疑他意有所指，暗諷 Lana Condor 胸型下垂，涉及公然身材羞辱，大批網民紛紛留言譴責，認為他作為公眾人物，言論極度不尊重女性，甚至有網民直言他的行為「低質當風趣」。

黃建東今日現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會。（陳順禎攝）

現身活動親解風波

黃建東今日（13/4）現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「自己絕對係無意去冇犯或者去取笑任何嘅女性或者任何人。自己真係學咗一課，咁所以嚟緊一定會更加慎言，更加小心。多謝大家嘅意見同批評我，全部睇到晒，我全部會吸收晒嘅。」

黃建東爆被公司照肺。（陳順禎攝）

黃建東被公司照肺

被問到有否被公司照肺？黃建東表示：「公司都有問我發生咩事，咁我都有講返我嗰個原意，同埋出發點係乜。最緊要就係我真係唔係想冒犯任何人。（公司有否叫你小心啲？）我諗佢唔講，我下次都會小心啲。」