連家穎憑足球特訓助長跑無痛完賽　陪爸爸跑完10公里約定明年再戰

撰文：亞瑟
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寰亞「長腿師妹」連家穎（Vian）在上周末的慈善跑中以58分鐘優異成績完賽，她透露自己實驗將足球訓練與「瘋狂睡眠」結合，成功在保持水準之餘告別長跑舊患痛楚，更令她感動的是能全程陪伴並見證父親笑著完成人生首個10公里賽事，令這場比賽充滿了幸福感與突破極限的意義。

連家穎出戰人生首個10公里賽事。（官方提供圖片）

寰亞旗下的「長腿師妹」連家穎（Vian）上周六（4月11日）現身科學園，參與由國際培幼會主辦的「『愛·女孩』起跑！2026」慈善跑活動。曾是田徑校隊成員的連家穎，今次表現極為亮眼，原定目標是在1小時05分內完賽，結果她僅耗時58分鐘便衝過10公里終點線，成績足以媲美今年初參加「渣馬」的水平。連家穎感言，比起平日參與足球比賽時那種「上戰場」的緊迫感，重回田徑跑道的感覺讓她心情放鬆不少，能以更享受的心態完成賽事。

連家穎開跑前都自信滿滿。（官方提供圖片）

田徑女將連家穎化身「白老鼠」試新招

今次比賽對連家穎而言更像是一場體能實驗，她笑稱自己化身「白老鼠」，大膽嘗試將日常的足球訓練元素融入長跑練習中。結果令她驚喜萬分，實驗證明足球訓練對提升「氣」（心肺功能）及肌耐力有顯著幫助。她透露以往跑到約3至4公里時，舊患往往會開始隱隱作痛，但今次跑畢10K竟然全程「無痛感」。

連家穎表示跑畢10K竟然全程「無痛感」。（官方提供圖片）

談到備戰「策略」，連家穎自爆秘訣竟是「瘋狂睡眠」。在足球賽後的關鍵一星期，她選擇全面放鬆，讓肌肉得到充分修復，笑言自己這段期間並無「加操」反而不斷「加瞓」，讓身體維持在最佳狀態迎戰。

連家穎自爆秘訣竟是「瘋狂睡眠」。（官方提供圖片）

父女兵首次同場征戰10K

除了個人突破，最令連家穎難忘且興奮的，莫過於首度與爸爸一同參與10公里賽事。為了鼓勵老父，她甘願化身「領跑員」及「打氣機」，更給自己立下軍令狀：無論自己多累都不能表現出來，若見爸爸體力不支便陪他慢行。

見證爸爸人生首個10K獎牌，Vian直言這份滿足感比自己拿獎更幸福、更特別。（官方提供圖片）

連家穎感性地表示，以前看著爸爸在樓下跑1、2公里都顯得頗為吃力，沒想到今次竟然能完成十倍的距離，而且全程帶著笑容衝線。見證爸爸人生首個10K獎牌，連家穎直言這份滿足感比自己拿獎更幸福、更特別。這對充滿運動細胞的父女檔已定下新目標，相約明年一起向馬拉松賽事進發，繼續在跑道上揮灑汗水。

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