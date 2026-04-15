田馥甄首談與周杰倫緋聞斥無事生非　親揭拒絕《浪姐》邀約真相

歌手田馥甄（Hebe）近日現身代言活動，首度回應近期網上熱傳她與周杰倫的陳年緋聞。針對早前有網民發布長達33分鐘的「考古」影片，詳列2006年同遊英國及《白色風車》歌詞藏頭詩等舊料，田馥甄表示：「我覺得現在網路都很多那種什麼考古的啊或者是無事生非的，反正網路從以前到現在，不管是什麼平台，總是會有各式各樣的話題，我已經出來工作那麼多年，其實也不太可能因為最近或是什麼時候有什麼話題，就有什麼特別的反應，它會自然的來，自然會自然的走。」

近期網上熱傳田馥甄與周杰倫的陳年緋聞。（網上圖片）

田馥甄首談與周杰倫緋聞。（ig@hebe_tien_0330）

拒絕參加《浪姐》強調專注創作

除了回應緋聞，田馥甄被問是否有收到內地熱門綜藝《乘風破浪的姐姐》的邀約，田馥甄直言：「其實都很多都有邀約過耶！就是你們聽過的、知道的節目，其實幾乎全部都有邀請過。」但都已拒絕。她強調這純屬個人偏好，自己不想參加，希望將精力更多集中於音樂創作，藉此否認了外界關於她因政治立場而迴避節目的傳聞。

田馥甄拒絕參加內地綜藝節目《浪姐》。（ig@hebe_tien_0330）

正在籌備第六張專輯

談及歌迷最期待的個人第六張專輯，田馥甄幽默地以懷孕作比喻：「我的第6張專輯『六寶』目前處於『著床』狀態，現在就是好好地『養胎』，希望之後可以順產。」雖然進度仍在醞釀階段，尚未有正式完成的作品，但這番「喜訊」已足夠讓苦等已久的粉絲充滿期待。