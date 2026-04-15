資深反派江圖逝世 出身演藝世家觀眾公認的實力派「甘草王」
撰文：黃梓恒
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資深藝人專飾演反派的江圖，今日傳來噩耗，田啟文（田雞）接受《東網》訪問時確認其死訊，終年89歲。
江圖的健康狀況一度惹來外界擔憂。他患有聽力退化，日常需佩戴助聽器；2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。
見證香港電視台興衰 錯過適婚年齡至今單身
江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，母親馮俠華是粵劇女鬚生，舅父馮俠魂及舅母楚岫雲均是當年著名的粵劇名伶。他在家學淵源的薰陶下，早期也曾於佛山粵劇團演出；1964年以藝名「江濤」加入新聯影業，1971年投身電視圈。
雖然曾短暫效力無綫（TVB），但江圖大部份的演藝生涯都在麗的電視（即亞視前身）及亞洲電視（ATV）度過，一直效力至2010年才淡出。他曾參演《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》、《陸小鳳》等經典劇集，尤其擅長演繹反派角色，深入民心，是觀眾公認的實力派「甘草王」。
在感情生活方面，江圖至今依然未婚。他曾大方坦承，年輕時生活不羈，幾乎每晚都流連夜店飲酒作樂。他透露過往交往的女友年紀都比他大，但往往不獲母親祝福；加上在娛樂圈見慣了美女，反而不願與圈中人拍拖。而在圈外遇到的富家女對象，大多只顧玩樂，缺乏安定下來的打算。就這樣在蹉跎歲月中，他錯過了最佳的適婚年齡，一直享受著單身貴族的生活至今。