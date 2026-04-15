資深反派江圖逝世　出身演藝世家觀眾公認的實力派「甘草王」

資深藝人專飾演反派的江圖，今日傳來噩耗，田啟文（田雞）接受《東網》訪問時確認其死訊，終年89歲。

專飾演反派的江圖。（網上圖片）

江圖的健康狀況一度惹來外界擔憂。他患有聽力退化，日常需佩戴助聽器；2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。

資深反派江圖。（YouTube截圖）

見證香港電視台興衰 錯過適婚年齡至今單身

江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，母親馮俠華是粵劇女鬚生，舅父馮俠魂及舅母楚岫雲均是當年著名的粵劇名伶。他在家學淵源的薰陶下，早期也曾於佛山粵劇團演出；1964年以藝名「江濤」加入新聯影業，1971年投身電視圈。

江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，早期也曾於佛山粵劇團演出。（網上圖片）

雖然曾短暫效力無綫（TVB），但江圖大部份的演藝生涯都在麗的電視（即亞視前身）及亞洲電視（ATV）度過，一直效力至2010年才淡出。他曾參演《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》、《陸小鳳》等經典劇集，尤其擅長演繹反派角色，深入民心，是觀眾公認的實力派「甘草王」。

1964年以藝名「江濤」正式加入新聯影業，轉戰香港影壇。（《香港屋簷下》劇照）

江圖在1964年以藝名「江濤」加入新聯影業，1971年投身電視圈。（《香港屋簷下》劇照）

江圖1971年加入麗的電視（即亞視前身），短暫過檔無綫後，於1978年重返麗的效力亞視至2010年，參演過多部經典劇集。（《烽火情仇》劇照）

在感情生活方面，江圖至今依然未婚。他曾大方坦承，年輕時生活不羈，幾乎每晚都流連夜店飲酒作樂。他透露過往交往的女友年紀都比他大，但往往不獲母親祝福；加上在娛樂圈見慣了美女，反而不願與圈中人拍拖。而在圈外遇到的富家女對象，大多只顧玩樂，缺乏安定下來的打算。就這樣在蹉跎歲月中，他錯過了最佳的適婚年齡，一直享受著單身貴族的生活至今。

江圖年輕時生活不羈，直言在娛樂圈見慣美女，反而不會與圈中人拍拖，因此就這樣錯過了最佳的適婚年齡，一單身至今。（《叔叔》劇照）