戚其義近況曝光老咗勁多！　同場另一焦點黃德斌老婆激罕露面

戚其義是TVB前金牌監製，曾製作《天地豪情》、《金枝慾孽》、《珠光寶氣》、《天與地》等，贏盡收視與口碑。而他於2013年離開TVB後，自從幾年前為由林文龍主理的亞洲心動娛樂（AMM）拍攝《逐流時代》後，再未有作品面世，享受著半退休生活。

戚其義談及應允為AMM拍攝《逐流時代》是被林文龍的誠意打動：「個平台滿足到我哋團隊，有闊啲嘅創作空間。」（陳順禎攝）

張可頤前年為戚其義慶生。（小紅書@張可頤）

戚其義近況曝光

雖然未有作品，但戚其義依然有跟圈中人聯絡。日前何啟南post出一大班人做完運動的相片，68歲的戚其義赫然在內，不過未知是否運動完後非常累，睇落蒼老了不少。而同場還有黃德斌，他更罕有地帶同女友一起露面。

戚其義（白髮）老了很多，黃德斌老婆（左上一）罕有露面。（IG@stephenho0419）

黃德斌係愛妻號。（網上截圖）

黃德斌婚姻曾傳亮紅燈

黃德斌2018年跟拍拖13年的圈外女友Joyce Wong拉埋天窗，不過結婚3年後曾傳出婚姻亮紅燈。當年有報道指，黃德斌於今年1月中駕車送太太到尖沙嘴上班後到電台接受訪問，不過收工後並沒返家，相反駕車到西貢相思灣一村屋，接載一名女子及其愛犬到清水灣附近放狗，更於近兩個月先後約會4次。

黃德斌太太Joyce。（Facebook圖片）

該報導昨日向黃德斌太太Joyce了解事件，她看到照片後反問記者是否作弄她。其後仔細看相片後斬釘截鐵表示不認識相中的女子，更指黃德斌沒有向自己提及放狗一事。被問到夫妻關係，Joyce坦言感情OK，還嘗試為丈夫護航指黃德斌經常跟朋友行山，笑言相中女子跟劉嘉玲很相似。

兩人於2018年結婚。（Facebook圖片）

原來係前度兼經理人

據知，跟黃德斌放狗的女子是黃德斌的前度江玉儀（Ivy）。Ivy入行超過20年，曾擔任多部電影的監製和導演，近年更為周星馳的電影擔任編劇。黃德斌跟Ivy拍拖多年，曾於西貢同居，直至2003年分手。黃德斌回應傳媒時表示自己離開TVB之後找來Ivy擔任經理人，太太亦都知情，礙於疫情關係，他會主動入西貢與經埋人商談工作事宜，亦會相約做運動和放狗，不擔心太太誤會，成件事「得啖笑。」