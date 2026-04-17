舒淇50歲大壽陳坤連續守候12年　從金馬影后到「舒導」的創作之路

適逢50歲生辰的影壇女神舒淇，於第16屆北京國際電影節開幕禮上，以一襲湖水藍透視戰衣無懼風雨驚豔紅地氈，其保養得宜的狀態與幽默談吐瞬間成為全場焦點。今次她更以評委會主席與導演身分雙重亮相，引來一眾影壇男神紛紛改口尊稱「舒導」，並爭相自薦約戲。



舒淇出席第16屆北京國際電影節開幕禮。（微博）

「壽星女」舒淇湖水藍戰衣獨領風騷

「第16屆北京國際電影節」4月16日晚隆重舉行揭幕禮，雖然現場星光熠熠，聚集了逾百位演藝圈紅星，包括周冬雨、宋佳、馬麗、檀健次及於適等，但可惜天公不造美，紅地氈全程遭大雨侵襲。然而，全場焦點莫過於身兼「項目創投單元評委會主席」的舒淇。

適逢4月16日是舒淇的50歲生辰，她無懼濕冷天氣，以一襲湖水藍透視裝性感登場，不僅盡顯保養得宜的火辣身材，笑容滿面的姿態更成功搶焦。在受訪時，她展現幽默本色，笑言生日當天忙於公務其實「好處多多」，因為能借此推掉不少應酬，更可以理直氣壯地少吃很多生日蛋糕。而她的多年摯友陳坤，亦準時在凌晨發帖「零點賀壽」，這已是他連續第12年風雨不改地為女神慶生，這份「指定動作」足見兩人友情深厚。

陳坤連續12年向舒淇賀壽。（微博@陳坤）

老公馮德倫留言：「有記得食壽麪。」（IG@sqwhat）

一線男神齊改口尊稱「舒導」 舒淇從影后到評委主席

除了評委會主席的身份，今次電影節更讓觀眾捕捉到舒淇地位的微妙轉換。當她以導演身分登上舞台時，台下感慨聲不斷。圍繞在她身邊祝賀的，全是昔日與她在電影中合作過的「絕對男一號」們。這些大咖影星紛紛相熟地向她客氣寒暄，更異口同聲地改口尊稱她為「舒導」，並爭相毛遂自薦：「導演，以後有新戲記得要留位置給我。」

面對一眾男神的盛情約戲，舒淇表現得大方且謙虛，隨即笑應：「在場還有這麼多資深大導演，我也還想專心拍好戲呢。」從主持人一聲聲「舒導請落座」的細節中，不難察覺這位影壇巨星已悄然轉型。當談及評選作品的準則時，舒淇亦展現專業態度，強調優質作品必須具備獨特特質，同時風格、熱情與真誠缺一不可。

一眾男演員異口同聲地改口尊稱她為「舒導」。（微博）

舒淇執導《女孩》 成就其「非暴力」創作精神

舒淇曾憑藉電影《女孩》榮獲釜山電影節第30屆「最佳導演」獎項，《女孩》聚焦原生家庭創傷，講述一名台灣基隆少女在酗酒家暴父親與隱忍母親之間的成長故事，題材深刻細膩，情感真摯。影片籌備長達11年，靈感始於2013年拍攝《刺客聶隱娘》時侯孝賢對她的鼓勵：「你應該嘗試做導演。」舒淇將個人經歷與共情融入創作，坦言電影結尾並非「和解」，而是「共存」。

《女孩》電影海報。（微博）

在看完電影《女孩》後。亦有網民與影評人對「舒淇導演」這個新稱呼有着更深層次的解讀。從當初看完她執導的半自傳式作品《女孩》所帶來的感動，到如今站穩導演席位，這條路她走得既遠且久。這不僅是一個職位的銜接，更象徵着她經過多年跋涉後所換取的創作自由。

網民表示無論未來她選擇繼續擔任任何角色，「舒淇導演」象徵着她經過多年跋涉後所換取的創作自由。（微博）

在執導《女孩》的過程中，舒淇找到了心目中的女主角，並堅持以她想要的那種「非暴力」方式進行拍攝，細膩地講述了幾代女孩的心路歷程。正如網民所言，無論未來她選擇繼續擔任導演、演員或是閃耀的大明星，「舒淇導演」已變成一個象徵，代表她在電影世界中無拘無束、隨心所欲的自由境界。