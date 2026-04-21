周美鳳爆選港姐俾成班鹹濕佬望住好驚　退選後重返酒店行業被發掘

「最美公關」周美鳳在演藝圈打滾多年，見識肯定多，而且知道不少鮮為人知的事跡。最近周美鳳頻頻在社交平台分享自己的見聞，大受網民歡迎，她更講到自己當初入行的經歷，本來參選無綫的港姐，退選後卻被發掘加入亞視。

「最美公關」周美鳳。（梁碧玲攝）

周美鳳在圈中人脈好廣。（資料圖片）

周美鳳在圈中人脈好廣。（資料圖片）

周美鳳爆選港姐俾成班咸濕佬望住

今次周美鳳跟大家分享當初選港姐的經歷，本來做酒店行業的她，有個好朋友瘋狂叫她參加港姐，結果成功入圍，佢更爆料當時面試的情況：「我記得嗰年面試，喺間房一出嚟，就見到幾個男人，好似你哋咁嘅樣，戴住太陽眼鏡，好鹹濕！」當時周美鳳要著住泳衣行來行去，面對這些男人，心入面比較抗拒：「喂，我著泳衣咁小心，你哋就著住西裝坐喺嗰度睇我，我好驚啊！」她當時甚至跟朋友說：「唔會得喇，入面全部鹹濕佬！」

周美鳳爆選港姐俾成班咸濕佬望住。（片段截圖）

周美鳳爆選港姐俾成班咸濕佬望住。（片段截圖）

周美鳳爆選港姐俾成班咸濕佬望住。（片段截圖）

周美鳳參選港姐時的片段。（節目截圖）

退選後重返酒店行業被發掘

後來周美鳳因為家庭壓力決定退出，事關她的屋企好保守。退出選美後，她繼續於酒店工作，有一天，有個男人突然遞上一張名片，對她說：「我係亞洲電視嘅監製，我而家開拍一部電視劇，想搵你做女主角。」輾轉之間，周美鳳也是加入演藝圈。最後，周美鳳感嘆：「我覺得自己一點遺憾都無。人生其實無白走嘅路，無論做咩事，最重要係享受過程。只要你保持最好嘅狀態，機會自然會嚟搵你。」