周美鳳爆影帝梁家輝遲到黑面最終洗底　道出吃虧是福人生哲理

香港資深公關界女強人、Frement公關公司行政總裁周美鳳（Celia Chow）自從開通內地社交平台小紅書後，一直積極分享她豐富的職場經驗與娛樂圈見聞。閱人無數的她，近期透過講述自己與「千面影帝」梁家輝從最初的「誤解」到最終「徹底折服」的三次深度交集，向大眾揭開了這位殿堂級巨星最真實、最溫暖的底色。同時，她也藉由這些跌宕起伏的公關經歷，道出了職場中「吃虧是福」的深刻人生哲理。



Frement公關公司行政總裁周美鳳（Celia Chow）日前分享了自己與影帝梁家輝的合作經曆。（小紅書）

驚心動魄的男裝開幕式 強忍委屈化解公關危機

周美鳳與梁家輝的第一次合作，不僅算不上愉快，甚至可以說是一場讓公關人膽戰心驚的噩夢。在一場極具規模的國際男裝品牌開幕活動中，主辦方早早敲定了梁家輝與舒淇作為重磅嘉賓。然而活動當天，一向以敬業著稱的梁家輝卻意外失聯，讓身為公關的周美鳳承受著巨大的精神折磨。面對可能毀掉公司聲譽與客戶嚴厲問責的危機，她急得如熱鍋上的螞蟻，卻必須在現場維持鎮定。

但是主辦方早早敲定了梁家輝與舒淇作為重磅嘉賓。（小紅書）

然而活動當天，一向以敬業著稱的梁家輝卻意外失聯。（小紅書）

直到活動即將開始的最後半小時，梁家輝才匆匆趕到，且情緒極度煩躁，甚至對著焦急的周美鳳發脾氣。面對突如其來的指責，專業的周美鳳選擇將個人尊嚴暫時擱置，以極高的職業素養安撫情緒並協調流程，確保了活動順利進行。事後她冷靜體諒到，對方可能是因熬夜拍戲導致精神緊繃與情緒失控。儘管她後來半開玩笑地說自己去橋底打小人來化解內心的鬱悶，但這次充滿火藥味的初次合作，無疑在她心裡留下了一個難以解開的結。

周美鳳笑稱自己會去橋底打小人來化解內心的鬱悶。（小紅書）

萬寶龍百年慶典 世紀解圍展現影帝大格局

真正讓周美鳳對梁家輝徹底改觀，甚至將其視為一生偶像的，是萬寶龍在上海舉辦的一場耗資億元、盛況空前的百年慶典。那是一場雲集了周潤發、黎明、楊紫瓊。李嘉欣等國際巨星的世紀派對。在候場環節，為了節省時間，周美鳳提前安排明星在走廊等候。

周美鳳透露自己對梁家輝徹底改觀是在萬寶龍在上海舉辦的百年慶典。（小紅書）

此時，負責周潤發行程的另一位年輕公關卻突然情緒失控，為了彰顯自家藝人排場，竟當眾大聲斥責周美鳳，態度囂張地要求她將走廊上的巨星全數退回房間「清場」，以便讓周潤發率先出場。

當時負責周潤發行程的另一位公關突然情緒失控，竟當眾大聲斥責周美要求她將走廊上的巨星全數退回房間「清場」，以便讓周潤發率先出場。（小紅書）

面對這進退兩難且極度尷尬的絕境，是梁家輝第一個站了出來。他毫無被冒犯的明星架子，面帶微笑且語氣溫和地安撫眾人，主動提議大家退開一點讓對方先出。在這位「友誼先生」的帶頭協調與寬容退讓下，一場嚴重的公關衝突瞬間化解。他不計個人排場、體恤他人的大格局，讓周美鳳深受震撼與感動，從此對他心服口服。

周美鳳透露最後是梁家輝第一個站了出來安撫眾人，主動提議大家退開一點讓周潤發先出。（小紅書）

甘肅扶貧之旅 讓座與親民盡顯溫暖底色

如果說上海的挺身解圍展現了梁家輝的紳士風度，那麼甘肅的扶貧之旅則徹底暴露了他刻在骨子裡的善良與平民底色。在一次與袁詠儀共同參與的偏遠地區扶貧活動中，主辦方特意為明星安排了頭等商務艙。令人萬萬沒有想到的是，梁家輝登機後堅決拒絕了優待，二話不說便主動將寬敞舒適的座位讓給了連日操勞的周美鳳，自己則跑到擁擠的經濟艙與助手擠在一起度過漫長航程。

周美鳳透露當時梁家輝與助手一齊坐經濟艙，主動將寬敞舒適的商務座讓給了連日操勞的周美鳳。（小紅書）

抵達甘肅後，他更是卸下所有光環，親切地攙扶照顧當地孤寡老人，挽起袖子幫忙幹農活。他全程笑容滿面，隨和得宛如相識多年的鄰家大叔，這種發自內心的大愛與不矯揉造作的真實，是任何精心策劃的公關劇本都無法編造出來的。

到達甘肅後梁家輝表現十分親和，就好像鄰居家的大叔叔一樣。（小紅書）

退一步海闊天空 吃虧本是職場與人生的福報

在回顧這些經歷後，周美鳳將其昇華為一段深刻的人生與職場感悟「在這個充滿激烈競爭的社會裏，我們一定不要害怕吃虧。」作為公關人，時常需要在幕後默默承受委屈、顧全大局，看似當下吃了虧或丟了面子，但這種包容、擔當與時刻為他人著想的品質，會在漫長人生旅途中積累成無形的巨大財富。正如影帝梁家輝的隨和、謙遜與不計較，換來了圈內極高的口碑與長久的尊重，這才是真正的無價之寶。