一代舞王張立基走出200萬情騙陰霾　驚喜現身試食節唱跳3大金曲

現年63歲的張立基在經歷2021年宣告退休後，近日於「試食節」驚喜復出表演，展現「回春」級唱跳實力 。他近年因「外貌酷似Anson Lo」引發熱話，回顧其坎坷半生，曾遭情騙200萬導致自殺未遂、深陷抑鬱隱居內地十多年，直到回港後在摯愛李亦菲陪伴下走出陰霾，並重拾演藝動力 。



張立基歌曲《急行夜車》拍攝照。（IG@nelsonwongsl）

張立基試食節掀回憶殺 外貌酷似盧瀚霆

現年63歲的「一代舞王」張立基近日驚喜回歸大眾視線，現身試食節擔任表演嘉賓，一出場即展現「回春」狀態，一口氣連唱《異性相吸》、《I like it》及經典金曲《Electric Girl》。

張立基現身試食節擔任表演嘉賓。（FB@Josie Boonprakob）

張立基現身試食節擔任表演嘉賓。（FB@Josie Boonprakob）

其實張立基近年因外貌酷似MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）而屢成網絡焦點，他早前不但客串了2023年劇集《法與情》，更索性大方玩轉「撞樣」熱話，接拍廣告模仿對方的經典造型，成功令這位80年代偶像再次打入年輕市場，人氣與話題度雙雙攀升。

張立基頭戴黑色cap帽、黑Tee外穿灰色長外套，呢個look激似Anson Lo到大型生日廣告燈箱打卡時的造型。（Hmvod廣告截圖）

曾厭倦名曲拒唱到老 宣布退休5年後意外復出

回顧2021年，當時正值表演事業受疫情衝擊而停擺，張立基曾因感到氣餒而宣布淡出樂壇，甚至坦言不想到了70歲還要唱《Electric Girl》，故決定宣告退休歸隱。沒想到時隔5年，這位昔日舞王竟在近日重拾演藝動力重返舞台。雖然他曾打算正式封咪，但今次亮相表演時體態與嗓音依然狀態大勇，用實力證明即使跨越人生低谷，依然能隨時在舞台上找回屬於自己的光芒。

張立基已淡出香港娛樂圈多年。(張立基微博)

走過情騙自殺陰霾 與李亦菲相愛20載承諾終身

比起舞台上的光芒，張立基的人生路充滿曲折。早年他在夜總會擔任舞蹈員時曾與葉玉卿相戀，入行後卻因性格不合分手。最嚴重的一次打擊是遭圈外女友騙走200萬元積蓄，導致他精神崩潰且人財兩失，更一度吞下100粒藥自殺求死。獲救後他深陷抑鬱症困擾，在內地隱居長達10多年，直到回港照顧病重母親才慢慢走出心魔。幸而，他在人生低谷遇上了摯愛李亦菲（前名李鈺菲），兩人相知相惜近20年，雖然選擇不婚，但早已視對方為唯一的終身伴侶。