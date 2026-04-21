58歲郭藹明素顏遊貴州靚到發光　劉青雲貼地打扮「社恐樣」勁反差

現年62歲的影帝劉青雲與港姐冠軍，58歲的老婆郭藹明在1998年結婚至今踏入28年，夫妻倆多年來一直恩愛如昔，經常出雙入對，是圈中出了名的模範夫妻。近日兩人在貴州旅遊被網民偶遇，更將相片分享至社交平台。相中可見，58歲的郭藹明素顏出鏡，皮膚白皙透亮，被指「美貌搶鏡，靚到發光」，即使在原相機下，狀態依然保持得非常好，少女感十足。

58歲的郭藹明（左一）素顏出鏡，皮膚白皙透亮。（網上圖片）

影帝劉青雲打扮貼地害羞低頭

相比起太太的驚艷狀態，影帝劉青雲則繼續保持一貫的「貼地」風格。劉青雲戴著白色帽及墨鏡，身穿橙色T恤及救生衣坐在竹筏上，打扮與一般遊客無異。其中有一段影片中，兩人在竹筏上，面對岸邊的網民鏡頭，郭藹明不但流露燦爛笑容，更熱情地揮手致意，親和力瞬間爆燈；而劉青雲似乎「怕醜仔」上身，默默低頭緊盯手機，與平日銀幕上的霸氣氣場大相徑庭，令網民紛紛留言大讚可愛。

劉青雲戴著白色帽及墨鏡，身穿橙色T恤及救生衣坐在竹筏上，打扮十分貼地。（網上圖片）

劉青雲默默低頭緊盯手機，與平日銀幕上的霸氣氣場大相徑庭。（網上圖片）

面對鏡頭，郭藹明流露燦爛笑容，更熱情地揮手致意，親和力瞬間爆燈。（網上圖片）

模範夫婦常被捕獲恩愛如初見

其實這對恩愛夫妻早已不是第一次被捕獲，早前二人亦曾被拍到穿著「情侶裝」現身茶餐廳，舉動極之親民。不論是在香港街頭約會，還是外出旅遊，兩人始終形影不離。這份真實而低調的愛情，難怪一直被視為娛樂圈的佳話。

郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

郭藹明1998年跟劉青雲結婚，開始減少幕前工作，最後一部作品是亞視的《義無反顧》，近年夫妻檔拍攝廣告，但也只屬玩票性質。（網上圖片）

劉青雲與太太郭藹明結婚多年，仍十分恩愛。（資料圖片）

劉青雲與老婆郭藹明在曼谷逛商場。(小紅書)

劉青雲與郭藹明於茶餐廳被偶遇。(小紅書)

劉青雲與郭藹明於茶餐廳被偶遇。(小紅書)