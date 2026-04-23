76歲薛家燕一年接過百JOBS　行程密密麻麻「針都插唔入」

薛家燕（家燕姐）近日應安德尊（大王）的極力邀請，驚喜現身節目《流行都市》擔任嘉賓。這對相識近40年的老朋友碰頭，自然火花四濺。二人在接受TVB採訪時，安德尊直接在鏡頭前大吐苦水，爆料為了請家燕姐上節目，足足花了他10年時間！剛於上月底踏入76歲的家燕姐，在節目中分享了自己新一歲的動向。



薛家燕近日應安德尊的極力邀請，現身節目《流行都市》擔任嘉賓。（TVB）

安德尊投訴薛家燕貴人事忙 聯絡需等到凌晨

雖然大王與家燕姐有著近四十年的深厚交情，但要請動家燕姐上節目，單靠「人情卡」似乎仍不夠。大王在接受訪問時，忍不住當著家燕姐的面開玩笑「投訴」。

薛家燕投訴安德尊半夜三更打電話過來。（TVB）

大王表示自己足足邀請了十年，今次才終於成功讓家燕姐點頭作客。他更搞笑踢爆，因為家燕姐實在太過「貴人事忙」，白天根本無法與她取得聯絡，往往要等到凌晨時分才能找到本尊，足見她的受歡迎程度。

安德尊踢爆薛家燕「貴人事忙」，白天根本無法與她取得聯絡，只能等到凌晨。（TVB）

76歲薛家燕聽囡囡話放慢腳步 停工三日即嗌悶

家燕姐剛於上個月底迎來了76歲生日。回顧過往，她的行程總是密密麻麻「針都插唔入」，全盛時期一年甚至能接下過百個工作。不過在節目中，家燕姐透露自己新一歲有了轉變。

薛家燕剛於上個月底迎來了76歲生日。（TVB）

她聽從囡囡的貼心勸告，開始放慢工作步伐，不再像往年般極限拼搏，將身體健康放在首位。儘管已經決定減產，但自認是「工作狂」的家燕姐笑言，只有工作才能讓她感到開心。她更自爆前幾天只是乖乖休息了短短三日，就已經開始覺得悶了。

安德尊開玩笑稱薛家燕不似76歲，應該是66歲。（TVB）

重溫經典《乖仔學堂》 安德尊自嘲跟不上拒再出兒歌

難得同台，兩人自然回憶起當年大受歡迎的合作經歷。提到家燕姐與大王的淵源，他們二人曾合唱過經典兒歌《乖仔學堂》，至今仍是不少人的童年回憶。

薛家燕與安德尊曾合唱過經典兒歌《乖仔學堂》，至今仍是不少人的童年回憶。（TVB）

在節目中，兩人互相「戴高帽」大讚對方，家燕姐更力讚大王一直都是「小朋友的福星」。不過，當被問及未來是否有機會再次合作推出新兒歌時，大王則展現幽默一面，謙虛地擺手婉拒，笑稱自己如今已經「跟唔上，唱唔到喇」，惹來現場一陣歡笑。