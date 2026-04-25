「最美小師妹」何美鈿50歲近照曝光　網民驚嘆童顏十年如一日

金庸經典武俠劇《笑傲江湖》歷年來被多次翻拍，但在不少港劇迷心中，1996年呂頌賢版本始終地位超然。當中飾演恆山派「儀琳小師妹」的何美鈿，憑藉一雙靈動大眼與清純氣質，被譽為「最美小師妹」。現年50歲的她雖然早已將演藝重心移回內地，但近日她在微博更新近況，凍齡狀態再次引起網民熱議。

年到半百狀態極好！（微博照片）

年到半百狀態極好！（微博照片）

何美鈿日前於微博分享了一組在內地法源寺拍攝的日常照。照片中的她打扮樸素簡單，穿上粉紅色上衣，展現出隨性自然的美態。雖然她在帖文中流露出一絲遺憾，表示自己錯過了丁香花的花期，但言談間仍充滿豁達的人格魅力：「法源寺的丁香謝了，我遲了一步，卻遇見幾株盛開的小黃花。嗯，心中有花，便都是花期。」可見，何美鈿皮膚依然白皙緊緻，面部輪廓未見歲月痕跡，招牌的「童顏」更是十年如一日。

何美鈿曾與呂頌賢合作拍攝《笑傲江湖》，她更被封為「最美小師妹」。（微博@何美鈿）

零變化！（微博照片）

零變化！（微博照片）

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身型嬌小、擁有圓臉杏眼的何美鈿，5歲開始學體操，曾在國際邀請賽中獲得自由體操冠軍。何美鈿在18歲時準備退役，擔任體操教練，其後她被無綫睇中並簽約出道，於1995年開始拍劇。除了1996年劇集《笑傲江湖》之外，1997年的《天龍八部》亦是她的代表作之一，她在劇中飾演鍾靈。不過在拍完《天龍八部》後，何美鈿回到內地發展，曾參演多部劇集及電影，直至2007年她難得回港參演電影《門徒》，與吳彥祖上演激情泳池纏綿戲，相當搶鏡！現時定居內地的何美鈿雖然近年她產量大減，過著深居簡出的生活，但每次露面都能憑藉極佳的狀態成為焦點，足見「最美小師妹」的魅力至今未減。

何美鈿與吳彥祖在電影《門徒》中上演泳池纏綿戲。（影片截圖）