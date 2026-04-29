人間驚鴻客劇情｜最新追劇日曆／播出時間+演員角色簡介

《人間驚鴻客》陸劇，有孫博雅、倪艷作為編劇，非行、張洋為執導，由朱正廷、盧洋洋領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《人間驚鴻客》電視劇情大綱

昔日名震靖瀾的寒氏一族，世代承襲醫官重任，憑藉出神入化的醫術譽滿天下。身為後人的寒雲苓（盧洋洋 飾）自幼耳濡目染，盡得家學真傳。然而，八年前一場詭譎的毒疫橫掃大地，竟令寒家深陷冤獄，滿門慘遭夷滅，唯獨寒雲苓自此銷聲匿跡，生死未卜。

時光荏苒，八年後的邊境再度陷入烽火連天的動亂。在哀鴻遍野的亂世之中，一位神醫不辭勞苦地救死扶傷，其真實身份正是劫後餘生的寒雲苓。在一次兩軍激烈的交鋒過後，少年將軍蕭池（朱正廷 飾）與她命運般地重逢。蕭池一眼便認出，眼前這位醫者正是兒時救他於水火的恩人，遂在心中立誓要傾盡餘生守護她的安寧。

隨著兩人交集加深，蕭池逐漸洞察了寒雲苓身上背負的沉重家族秘密。在蕭池的全力奔走與相助下，寒家當年的滅門冤案終得以平反昭雪；而寒雲苓亦以醫術與智謀作為支柱，協助蕭池橫掃千軍，平息了動盪不安的內憂外患，為國家換來久違的太平盛世。兩人在動盪的歲月中並肩作戰，於血火洗禮中成為彼此唯一的依託，共同完成了一場刻骨銘心的相互救贖。

《人間驚鴻客》播出時間

《人間驚鴻客》電視劇幾時播?《人間驚鴻客》於4月29日播放，一共有24集，由愛奇藝播放。

《人間驚鴻客》播出時間

《人間驚鴻客》演員

朱正廷 飾 蕭池

朱正廷 飾 蕭池（網上圖片）

盧洋洋 飾 寒雲苓