96歲羅艷卿驚喜現身賀吳仟峰80大壽　巨型翡翠盡顯富貴成全場焦點

粵劇老倌吳仟峰（仔哥）日前圓滿舉行80歲壽宴，逾百位梨園好友齊聚一堂到賀。當中最大的驚喜，莫過於深居簡出多年的96歲粵語片殿堂級女星羅艷卿罕有現身。獲封「美艷親王」的卿姐雖然年屆96歲，但依然雍容華貴、精神奕奕，不僅成為全場爭相合照的焦點，更親切地為新一代花旦打氣。



粵劇老倌吳仟峰（仔哥）日前舉行了80歲壽宴。（Facebook＠御玲瓏-粵劇）

梨園重量級巨星雲集 羅艷卿握手提攜新晉花旦

剛於本月6日完成榮休演唱會的吳仟峰舉行80歲壽宴，現場星光熠熠。決意參選今屆八和主席的羅家英，以及阮兆輝、尹飛燕、吳美英、楊偉誠、王志良等重量級人馬均有出席。

羅家英（家英哥）都有現身。（Facebook@御玲瓏-粵劇）

不過，全場最受矚目的嘉賓，絕對是96歲高齡的「美艷親王」羅艷卿。卿姐自90年代淡出舞台並曾移民美國，近年回流香港過著寫意的退休生活。當晚的她精神極佳，戴著巨型鑲鑽翡翠套裝盡顯雍容華貴。

96歲高齡的「美艷親王」羅艷卿絕對是全場最受矚目的嘉賓。（Facebook@御玲瓏-粵劇）

粵劇班主彭美施及花旦御玲瓏事後在社交網分享合照，表示十分開心能見到卿姐。期間，卿姐更與新貴花旦梁非同親切交流，緊握對方雙手以作鼓勵，展現出前輩提攜後輩的溫暖風範。

粵劇班主彭美施在社交網分享合照表示十分開心能見到羅艷卿。（Facebook@粵劇元宇宙）

羅艷卿緊握新貴花旦梁非同的雙手以作鼓勵。（Facebook@粵劇元宇宙）

產量影后變圈中富婆 結義「八牡丹」傳頌一時

羅艷卿是余麗珍和薛覺先的徒弟，自1948年涉足影壇，從影二十多年間拍了超過330部電影，是迄今粵語片壇產量最多的女演員，擁有「美艷親王」、「武俠艷旦」、「銀海艷娘」等美譽。當年她更與鄧碧雲、于素秋、吳君麗、南紅和林鳳等當紅女星義結金蘭，組成風靡影迷的「八牡丹」。

羅艷卿曾與鄧碧雲、于素秋等7位粵劇女演員結義金蘭，號稱「八牡丹」，（資料圖片）

除了演藝成就，卿姐更是圈中出名的富婆。坊間曾盛傳她擁有「半條街物業」，在三藩市更有一幢商廈，十七、八歲時年收入已近二十萬。

1953年，羅艷卿與粵劇名伶何非凡結婚，獲梨園界好友送上「佳人才子」的祝福。可惜這段婚姻僅維持了短短四年，兩人在1957年因性格不合離婚，消息傳出後一度震動整個梨園界。儘管經歷過人生高低，天性樂天的卿姐認為凡事看開不計較便會快樂。她奉行「放開懷抱沒煩惱，與世無爭不苦惱」，如今的生活樂趣就是行街、飲茶、打麻雀，享受平淡的幸福。