金曲歌王曹格和吳速玲2022年離婚，結束14年的婚姻關係。



分開後，吳速玲的感情狀態也受到關注，她3月12日在社交媒體上分享在飛機上觀看畢彼特（Brad Pitt）主演的《F1電影（F1 The Movie）》的心得，被畢彼特深深吸引，「看完立馬跟朋友說62歲～我可以耶！」說完馬上被朋友吐槽。

吳速玲（IG@5400wu）

告白畢彼特 吳速玲不介意年齡

46歲的吳速玲表示，前陣子才在飛機上追了畢彼特的《F1電影》，被畢彼特的狀態所驚豔，她馬上告訴朋友：「62歲～我可以耶！」朋友則對她翻了白眼說：「廢話！Brad Pitt有誰不可以。」吳速玲也做出結論：「所以年齡不是問題！魅力才是重點！！！」

畢彼特Brad Pitt（Instagram@bradpittoffical__）

因為實在太喜歡畢彼特，吳速玲查了一些畢彼特私下的樣貌，她說：「腦癡的我又滑到他跟女友去希臘渡假的照片，媽啊！也太有型了！行李袋不管多重就是要拿著背著啊！今天下台中立馬把大的行李袋拎著，不管多重也要忍住。」所以她也拍了一系列拎著包包的美照，向男神學習。

去年6月，吳速玲被問到感情現況，她不禁咳了一聲，笑說現在的心情很好，也很享受一個人的時光，「畢竟單身的時間沒有很久！一個人很好，各位！單身是不是很美好？如果有出現我也會接受，沒出現的話，沒有另一半也蠻好，不用煩。」對於感情順其自然。

