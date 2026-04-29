黃玉郎狠斷黎姿忘年戀因高人指點　69歲再婚自然受孕老來得子

2026年，商業電台雷霆881迎來一系列節目改革，「日給力，夜喘息」，在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。雷霆881商業一台逢星期一至五晚上11時至12時，推出深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》。每個夜晚，陳志雲與來自不同界別的嘉賓真誠對話，分享人生起跌，整理思緒，放下負擔，展望明天會更好。江玉歡則與聽眾分享生活日常，由法理到情理，時事到心事，遊走世界不同角落，與舌尖享受的種種。

陳志雲邀請到「香港漫畫教父」黃玉郎擔任深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》嘉賓。（公關提供）

今晚（4月29日）起一連四集，主持人陳志雲邀請到「香港漫畫教父」黃玉郎擔任嘉賓。黃玉郎在節目中坦誠分享其傳奇一生，從十三歲輟學當學徒，到創立市值二十億的漫畫王國，再因串謀詐騙入獄二十個月，經歷人生高低起跌，並細訴幾段感情關係。

十三歲輟學由低做起

節目一開始，黄玉郎談及他自小熱愛漫畫，九歲開始自學畫畫投稿，由於不愛讀書，十三歲毅然輟學，投身《時代漫畫日報》擔任學徒。他笑指當時經常清晨到唐樓收稿，有一次因樓梯光線昏暗，不小心踢翻夜香桶，「半隻腳都係屎！唯有嗱嗱聲走人，都唔知點算，咪睇吓街有無舊報紙抹。」一年多後公司倒閉，黄玉郎與哥哥自資出版漫書《笑話世界》，最終蝕本收場。直至十五歲時，他看到報紙招聘漫畫人才，人生迎來轉捩點。面試時公司要求他根據劇本畫一本36頁、108格的漫畫，他坦言:「個劇本睇到晒頭，都唔知講乜。」於是大膽提出自己創作故事，最終成功獲聘，正式由四格幽默漫書轉向長篇故事漫書。

從《小流氓》到《龍虎門》

黄玉郎在1969年創作了漫畫《小流氓》，當時功夫電影與武俠小說熱潮席捲全港，作品迅速走紅。直至1975年，社會大力打擊色情漫書，他主動聯絡一眾行家並召開記者會，宣佈以電視尺度為標準自我規管，成功化解危機。同時，他認為《小流氓》名稱帶有負面意思，於是將漫畫中主角的武館「龍虎門」改為書名，從此《龍虎門》正式誕生。

對於不少人經常混淆《龍虎門》與成人雜誌《龍虎豹》，黄玉郎透露常年在一場飯局上認識商人林國光，對方表示是他的粉絲，正在為一本成人雜誌改名，直至看到黄玉郎的漫畫《龍虎門》三字，便決定將雜誌命名為《龍虎豹》。《龍虎豹》推出後銷量驚人，成為當年香港的「鹹書之王」。被問到有否為此動怒，黄玉郎笑言：「老實講，形熊完全唔同。一個係正氣嘅功夫漫書，一個係成人雜誌。只係大家茶餘飯後拎出嚟講，笑吓就算。」

《龍虎門》由黃玉郎原著，漫畫分為新舊版本，2000年開始稱作新著，以龍虎三皇王小龍、王小虎及石黑龍為主角，打勻韓國東方無敵、日本火雲邪神、泰國通天教等，而電影版集中打日本羅剎教，內容天馬行空，純粹用了漫畫角色。（網上圖片）

憑藉大膽商業決定創造暴利

進入七十年代，黄玉郎作出大膽的商業決定，當時市面漫畫售價僅兩亳，他將自己發行的漫畫轉為六毫一本的大本漫畫，直言:「印刷費係Double，但售價係Triple，盈利係好大，六毫子一本好暴利。」結果銷量不跌反升，從兩萬多本攀升至高峰期十五萬本。直至八十年代，他更將業務拓展至雜誌與報纸，斷本地近八成市場，並成功將公司上市，最高市值達二十港元，相常於現在約二、三百億，正式建立漫書王國。

「少年得志大不幸」承受二十個月牢獄之災

對於如此成功的漫畫王國在九十年代崩塌，黃玉郎承認問題源於公司過度擴張，自己也應驗了「少年得志大不幸」。加上他沉迷股票炒賣，在1987年全球股災中資金斷裂，周轉不。為了填補資金缺口，他誤信律師建議，以三名伙計名義向公司借貸一千萬，最終被判串謀詐騙罪，需入獄二十個月。

黃玉郎曾入獄二十個月。（公關提供）

黄玉郎表示在獄中這段時間並未白費，閱讀《西遊記》《封神榜》等著作参考，並用信紙逐頁畫新作草稿，為東山再起作準備。最令他感動的是獲得昔日徒弟與朋友的支持:「七月（出獄後）正式搞咗固LaunchingParty，好多影視界各方面嘅朋友都嚟賀我。真係好心暖，因為咁樣坐咗牢，都算係一個人生嘅污點。睇吓啲朋友，而且全部都係名氣甚大嘅朋友，都無離棄自己，支持自己，係好感動。」

感情生活同樣精彩

至於黄玉郎的感情經歷亦同樣精彩，與第一任太太馬夢妮離婚後，曾與年輕二十一歲的黎姿展開為期三年忘年戀。被問及分手原因，他透露當年股災後人生陷人混亂，加上有高人指點，認為這段感情屬於「唔應該做嘅嘢」，最終提出分手並安排黎姿出國讀書。其後，他與倪詩蓓交往兼育有一子（黄英樑），但二人並未结婚，亦因高人指對方不適合做「正印」。

黎姿（IG@gigilai_official）

七十歲再當父親未感壓力

2019年，年屆六十九歲的黄玉郎與現任太太CassFong結婚。他笑言這次沒有再請教高人，因為「高人退咗休」。他透露為了圓太太生兒育女的夢想，二人曾考慮人工受孕，沒想到一次旅行後自然懷孕，省下大筆費用。現年七十六歲的他，小兒子剛滿六歲。對於會否擔心陪小兒子的時間不足，他樂觀表示:「而家呢個世代，無大病嘅話，一百歲起碼!」他強調會好好保重身體，至少支撑到兒子大學畢業。

黃玉郎太太比他小37歲。（cassfong IG圖片）