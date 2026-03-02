75歲「漫畫教父」罕談情史　與細37歲嫩妻成功造人：自誇狀態活躍

現年75歲的「香港漫畫教父」黃玉郎日前接受YouTube頻道訪問，大方分享其豐富的感情史。罕有談及與前妻、前女友及現任太太的種種往事。



黃玉郎日前接受 YouTube 頻道訪問，大方分享其豐富的感情史。（YouTube@culturemakinglimited）

黃玉郎首任婚姻「兩合兩離」

黃玉郎在節目中自爆，他過去兩度離婚的對象其實都是第一任太太馬夢妮。他直言：「第一個老婆我哋離婚，過一年之後呢，覺得離婚唔係幾好，又再復婚。又三年之後呢，又再離過。」 最終這段感情仍以離婚告終。此後，他曾與多位才女及藝人相戀，包括與黎姿轟動一時的「忘年戀」，以及與倪詩蓓育有一名患有自閉症的兒子。

黃玉郎1971年曾經跟同為漫畫家嘅馬夢妮結婚，16年後離婚；1999年曾與倪詩蓓一起，2004年分手。

黃玉郎與倪詩蓓育有一名患有自閉症的兒子。（倪詩蓓微博圖片）

黃玉郎高齡再做人父

2019年，黃玉郎迎娶比自己年輕37歲的太太Cass Fong，兩人婚後積極造人。他透露當時曾為生育問題前往醫院檢查，結果顯示各項指標非常充足，醫生證實他的狀態仍然好活躍。原本夫妻倆打算到台灣接受試管嬰兒療程，甚至已諮詢醫生及做好準備，沒想到就在起程前，Cass Fong竟自然懷孕，成功在黃玉郎70歲時誕下兒子。

黃玉郎在2019年2月14日與比自己年輕37歲圈外女友Cass Fong註冊結婚。（微博/@黃玉郎Tony）

當年黃玉郎仲激罕剃乾淨鬍鬚影婚照。（微博/@黃玉郎Tony）

黃玉郎太太比他細37歲。（cassfong IG圖片）

黃玉郎70歲時與太太cassfong自然懷孕生下細仔。（cassfong IG圖片）

黃玉郎現任太太對其十分崇拜

談及維繫婚姻的秘訣，黃玉郎將功勞歸於太太，坦言 Cass 對他非常崇拜：「我太太好好，好遷就我，佢好似我fans咁，覺得老公講乜都啱。」 現時他十分享受家庭樂，笑言收工只想盡快回家，「我而家收工個仔喺屋企等我，我梗係返屋企啦。」 更形容幼子遺傳了自己的性格：「佢似足我咁百厭呀！簡直青出於藍。」

黃玉郎表示太太cassfong對他非常崇拜，似足fans咁。（cassfong IG圖片）