師傅點算｜揭羅毓儀前世是林俊其愛犬　師傅爆喊指兩人情路難行

TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目《師傅點算》由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持，節目逢周一晚9點半及周二晚9點35分直播。

昨晚節目主題是「愛情是否天注定？」。（公關提供）

昨晚（28日）《師傅點算》主題是「愛情是否天注定？」，請來情侶嘉賓林俊其（Kris）、羅毓儀（Yuki），二人出場時甜蜜拖手。Yuki自爆當初以候補上陣參加《女神配對計劃》，她難掩興奮說︰「本來其中一位女神唔係我，當中經歷一次換人，候補之後先有機會參加。嗰時都出咗好多力去爭取，因為好想拍拖同參加呢個節目。」最後成功配對上Kris。

Kris跟Yuki以情侶身份擔任嘉賓。（公關提供）

Yuki以候補身份參加《女神配對計劃》。（公關提供）

In Lee師傅揭宿世人狗情緣

Kris跟Yuki的結合似乎是命中註定，In Lee師傅早前就請示過神明，得知二人的宿世情緣，並製成AI動畫播出。動畫片中男主人翁為孤兒，收留了一只BB狗。可惜好景不常男仔生活拮据，最後忍痛將小狗贈給友人。離開一刻人狗各自許了同一個願望「下世要一起生活」。Kris 跟Yuki看完這段前世故事已眼濕濕，In Lee師傅更哭成淚人。Kris表示第一眼見到Yuki時，已好想保護及令對方開心的使命感。In Lee師傅表示當得悉這段前世緣時，已喊過不知多少遍，她哭着對二人說︰「睇完故事好想送首歌《遇見》畀你哋，因為神明話你哋嘅路好艱難，希望你哋可以改寫今世結局……」最後Kris跟Yuki要反過來安慰In Lee師傅。

（公關提供）

In Lee師傅揭Kris跟Yuki宿世情緣。（公關提供）

In Lee師傅揭Kris跟Yuki宿世情緣。（公關提供）

塔羅揭絕症情侶宿世遺憾

塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）亦提到一單前世約定的姻緣，事緣有男女客人因一方患有絕症前來問卜，牌局中發現二人有宿世情緣，她續說︰「原來佢哋上世約定，帶住密碼嚟今世。講返今世佢哋相識嗰日，大家都袋住同一本書，之後就拍拖。原來嗰本書就係佢哋相認嘅密碼。不過今世timing唔啱，要等下世再續緣。」

2.28億金多寶中獎秘笈

此外，本周六將開彩的六合彩50周年金多寶，估計頭獎基金為2.28億元。幾位師傅以各自專長提供爭勝貼士，首先裸泳師傅以塔羅起局，預告出當日大利藍顏色及雙數號碼；三駕道長趙嘉寶教投注者宜坐定定買六合彩，如要到實體店購票，最好選一間正動工裝修的投注站，貪其漏財。