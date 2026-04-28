師傅點算｜吳若希認迷信搬屋必睇風水　怨澳門闊少老公做事冇上心

TVB Plus（82 台）全新直播互動綜藝節目《師傅點算》由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持。節目逢周一晚9點半及周二晚9點35分直播。

嘉賓Jinny獲三位師傅指點迷津。（公關提供）

吳若希自認重度迷信

昨晚（27日）《師傅點算》主題是「迷信」，請來嘉賓靚太吳若希Jinny，自認是迷信之人，每次搬屋都會找風水師傅幫手，她笑說︰「一路都係租樓住，每一次搬屋都要睇風水，就算買樓都要跟住一啲坐向買，例如未來呢啲坐向行運嘅就買。」

Jinny自認迷信。（公關提供）

控訴老公做事「無記性」

節目中Jinny問到師傅們如何可以增強跟老公何兆鴻的「溝通」，她舉例說︰「好簡單你叫佢做一樣嘢，佢口頭話okay，轉個頭已經無咗件事，跟住隔3星期再問，佢仲係未做喎。究竟個溝通有乜嘢問題呢？」一旁身為人夫的火火忍不住表示Jinny是為全港已婚女士提問，她笑笑口說︰「其實所有老公都係咁，無一倖免。」

吳若希控訴老公做事「無記性」。（公關提供）

塔羅揭吳若希氣勢旺夫：聽老婆話有發達

塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）開了塔羅牌局，牌中顯示Jinny是喜歡話事的一方，而且氣勢旺夫，她續說︰「老公自信心唔及老婆，夫妻關係顯示Jinny手持『正寶劍騎士』牌，就好似你攞住把劍行住佢，要經你鞭策佢先會做。」而老公手持的是「正權杖一」牌，顯示對方已經知道聽老婆話有發達。Jinny表示老公近日做事已較上心，每做決定都會徵詢自己意見。

裸泳師傅的牌局顯示Jinny是夫妻關係屬強勢一方。（公關提供）

裸泳師傅的牌局顯示Jinny是夫妻關係屬強勢一方。（公關提供）

師傅批吳若希八字傷官過旺

此外，迷信原來有樣睇，三駕道長趙嘉寶表示一般人所講「耳仔軟」便是其中一款「迷信樣」，她解釋並非實際講軟硬程度，而是講耳型不特出難看見，而顴骨、鼻樑低的人較沒主見，易受人影響導致迷信偏執。她補充Jinny屬於傷官過旺沒有壓制，偏向反傳統及迷信。