「賭王家族最慘孫女」何家華再傳婚變？轟遇人不淑轉身擁吻爆肌男

現年50歲、已故賭王何鴻燊長房長孫女何家華（Faye Ho），近年感情生活備受關注。曾被封為「賭王家族最慘孫女」的她，2023年年底與電單車錦標賽總監男友Stuart再婚，怎料這段婚姻維持不到三年，竟傳出疑似離婚的消息，引發網民熱議。

何家華曾被封為「賭王家族最慘孫女」，父母車禍身亡，當年Faye只有6歲。 （資料圖片/陳順禎 攝）

Faye與Stuart在2023年年底再婚。（IG@fayeclementina_ho）

IG發文痛斥「有毒關係」

何家華日前在IG上載了一則令人側目的限時動態：「Being single is better then（than）being with a toxic person who use you for your kindness to their own benefits. Lesson for today（單身總比和那種為了私利、利用妳善良的『有毒之人』在一起要好。這是今天的教訓。），似乎暗指與電單車錦標賽總監男友Stuart的婚姻將劃上句號恢復單身。

二人在電單車賽圈中認識，有共同嗜好。（IG@shiggs001）

50歲大壽不見再婚丈夫Stuart

這段婚變傳聞似乎早有跡象。何家華在去年的50歲生日派對上，竟然全程不見老公Stuart的身影。男方的社交平台，亦幾乎見他與子女的相片。早前何家華更無預警在IG Story轉發一張與外籍爆肌型男的親暱合照，兩人不僅大方攬腰，更有一張心型構圖的深情親吻照，男方寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」，隨後何家華再轉發，令婚變傳聞更真切。

何家華與外藉爆肌型男親吻，男方更寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」。（IG@ronnduma）

8嚿腹肌好吸睛。（IG@ronnduma）

情路坎坷身世令人心疼

何家華的一生可謂充滿磨難，1981年其父母在葡萄牙不幸車禍喪生，自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧。2003年，她曾與美籍前夫Michael舉行盛大婚禮，兩人育有一子一女，但2009年就離婚收場。2016年她發現患上第三期乳癌，曾萌輕生念頭，幸得妹妹家文和阿姨陪伴鼓勵，及醫護人員悉心照顧，經過18個月治療，現在已完全康復。經歷過喪親、抗癌以及首段婚姻失敗，本以為與Stuart再婚能覓得終老伴侶，如今卻再度傳出婚變。這段長房孫女的坎坷情路，實在令不少網民感到心疼。

長子何猷光（右）於1981年，與身為模特兒的太太Suki在葡萄牙因車禍喪生，享年33歲。何猷光與太太共育有兩女，分別為何家華和何家文；何猷光旁邊為大房的何超英。（資料圖片）

何鴻燊好錫家華和家文兩個孫女。（資料圖片）

何家華首次體驗「Car boot sale」。（IG@fayeclementina_ho）