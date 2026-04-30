myTV SUPER直播《正義女神》大結局　劉倬昕黃庭鋒馮皓揚接力陪睇

myTV SUPER《正義女神》陪你睇直播系列反應持續升溫！4月23日邀請了劇中「少年犯」陳若思（飾 梁雅文Cat）、丘梓謙（飾 洪知行），以及特別嘉賓許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）現身33台Chatroom，聊天室錄得近1,500則留言，網民瘋狂派心支持，其中「支持丘梓謙！」、「Cat演得好好啊！」、「陳若思演技大爆發！」、「Benz哥戲裡戲外都好溫暖~」等留言不斷洗版，Emoji互動次數更衝破一萬大關，反應空前熱烈。



myTV SUPER《正義女神》陪你睇直播系列反應現持續升溫。（官方提供圖片）

丘梓謙、許惠菁同框引爆網民淚腺

直播最觸動人心的環節，莫過於戲中的「兒子」丘梓謙與現實中的「女兒」許惠菁同場，從不同角度分享與 「Benz雄」許紹雄相處的點滴。丘梓謙透露：「每次Roll機前，Benz哥都會同我對戲、傾偈，令我完全放鬆落嚟。」許惠菁則分享觀看父親演出「我愛你」經典一幕的感受，直言現實中的爸爸較為內斂，不輕易表達情感，但今次在《正義女神》中看到父親對著鏡頭說出「我愛你」時，感動到喊出嚟，既驚喜又驕傲，更大讚「哥哥」丘梓謙表演滿分。網民紛紛留言：「好感動」、「Benz哥真係好溫暖」。

丘梓謙、許惠菁同框引爆網民淚腺。（官方提供圖片）

至於飾演「虐貓弒母」Cat的陳若思，劇中兇狠形象深入民心，她大爆演後趣事：劇集播出後，不少朋友看完她的演出，立即把家中寵物收埋！陳若思無奈又好笑地澄清，自己現實中其實是愛狗之人，大家只是中「劇」毒，絕對是美麗誤會。網民即時留言：「Cat演得好好啊！」、「陳若思演技大爆發！」。

陳若思笑稱「虐貓」嚇到朋友收埋寵物。（官方提供圖片）

劉倬昕、黃庭鋒、馮皓揚陪你睇大結局

正義女神步入結局篇，4月30日晚上8時，myTV SUPER 33台將推出《正義女神》陪你睇直播，邀請劇中「頭號少年犯」高成彬（劉倬昕）、張景翔（馮皓揚），以及誓要將罪犯緝拿歸案的幹探何偉迪（黃庭鋒）接力登場，與觀眾一同迎接大結局！

劉倬昕、黃庭鋒、馮皓揚大結局前夕陪你拆解終極謎團。（官方提供圖片）

晚上8時 - 8時30分：「探案遊戲」互動挑戰

三位嘉賓將大玩「探案遊戲」，考驗少年犯與幹探的智慧對決——究竟係少年犯聰明，定係幹探更勝一籌？觀眾可透過Chatroom即時參與，齊齊估答案！

晚上8時30分 - 9時30分：陪睇直播＋幕後爆料

三人將分享拍攝《正義女神》的幕後趣事，包括NG片段、角色揣摩過程及拍攝期間的難忘經歷，並與觀眾同步觀看終局劇情，邊睇邊傾，絕無冷場。

《正義女神》迎來了結局周。（官方提供圖片）

第24集劇情：淑樺欲隱瞞真相

惠知要求傳召新證人，縱然淑樺極力反對，邵文基於證據批准。庭上，惠知步步進逼，以影片為證據，指出兇案現場有第三者！惠知以有力的結案陳詞說服陪審團，天雪無罪釋放。邵文同時要求警方繼續調查，淑樺以為案件早已落幕，可是結果不如人意……光正回到律政司，接手處理「張景翔謀殺案」。偉迪負責跟蹤淑樺，卻被淑樺甩掉。淑樺趕往偏僻村屋，為隱瞞真相不惜一切手段，銷毀證據，卻發現一切惡意的起源，竟與自己有關……

《正義女神》大結局，佘詩曼與陳煒在法庭上激戰。（官方提供圖片）

互動追劇新時代——myTV SUPER 33台「Chatroom陪睇」

從上週近1,500則留言、過萬Emoji互動，到今週終局少年犯與幹探同場對決，myTV SUPER 33台不斷打破傳統觀劇界限，讓粉絲由被動觀看變為互動參與，與演員一同經歷劇情、解鎖獨家內容。